前董事長林蔚山掏空大同已入監 被判須賠19億元

大同集團前董事長林蔚山因違反證交法，被判刑8年、併科罰金3億元定讞，證券投資人及期貨交易人保護中心提損害賠償訴訟，請求林給付大同公司19億692萬元本息，台灣高等法院民事庭更一審今判准。可上訴。

投保中心指控，林蔚山於2005年9月8日擔任通達國際股份有限公司向眾多銀行貸款的連帶保證人，為避免遭債權銀行追償，2006年3月1日任職大同公司董事長，並同時擔任大同公司之子公司、尚志資產開發公司和尚志投資公司的董事長期間，濫用董事長權限，指示尚資公司主計長自尚資撥付通達公司3億6418萬借款。通達公司無力清償，尚資公司將借款餘額1億8899萬元提列呆帳損失，大同公司因為尚資公司100％股權母公司而受損害。

林又利用身兼這些公司董事長或董事職務，私下安排尚投公司以1元買受通達公司50.36%股份，並持續以借款、以債作股等方式挹注通達20億7105萬元。尚投公司因支出這些款項，資金嚴重不足，為此辦理多次增資、溢價發行新股以增加公司淨值、且為彌補虧損並辦理減資。

大同公司於各次增資、溢價發行新股時，將增資股款匯入尚投公司，共計支出20億5千餘萬元，致大同承擔直接、間接投資尚投公司的總損失至少17億餘元。

投保中心主張因林蔚山執行大同公司董事長業務有重大損害公司行為，因此依證券投資人及期貨交易人保護法規定，為大同公司請求損害賠償，再依民法、公司法規定，請求林蔚山給付大同公司19億692萬3283元本息。

高等法院審理後認為林蔚山違反尚資公司資貸規定，以他兼任大同公司及尚資公司董事長身份，直接核貸，還指示主計長將尚資公司資金借貸通達，再以身兼大同與尚投公司董事長、並為通達公司董事，私下安排尚資公司主計長、大同公司所屬人員、通達公司執行長等人，完成尚投公司以1元購通達公司50.36%的股份協議。

高院認為，林以尚投公司投資、借款給通達公司為名，挹注通達大量資金，尚投因撥款逾淨值40%，辦理多次增資、溢價發行新股以增加公司淨值；而大同公司被迫撥款認購，以讓集團順利運行，損失巨大。

林蔚山為避免遭銀行追償連帶債務，未利益迴避，違反公司內部控管、稽核制度，且濫用董事長職權，導致大同公司遭受重大損害，高院認為他未忠實執行業務，違反善良管理人注意義務，投保中心要求他賠大同公司有理。

高院計算，大同公司的損失達19億5085萬9120元，而尚資公司先前貸款給通達公司的餘額1億8899萬1千元全數認列呆帳損失，因尚資是大同持100%股份的從屬公司，總計大同所受損害達21億餘元以上，已超過投保中心請求的19億692萬3283元數額，投保中心主張有據。本件得上訴。