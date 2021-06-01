高端疫苗母公司基亞財務長涉炒股 檢不起訴原因曝

士林地檢署。圖／本報資料照片 高端疫苗爆出炒股陰謀論，社會輿論熱議，高端疫苗的母公司基亞生技（股票代號3176）2020年間也傳出幹部涉內線交易，時任財務長歐朝銓及其親友共計5人遭檢調約談；士林地檢署偵結，因無證據證明歐等人得知重大消息的時間點，難認是內線交易，不起訴處分，今年2月高檢署駁回再議。

檢調調查，基亞公司與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，歐朝銓為基亞與日方長期的聯繫窗口，2019年間已知清明節前，Oncolys董事會授權OBP-301癌症新藥，給日本中外製藥公司。

53歲歐朝銓、51歲林姓妻子、兒子的30歲孫姓朋友，孫的29歲李姓朋友、49歲林妻胞妹等5人被控涉嫌內線交易，2019年３月擔任證券公司營業員的孫男至基亞公司拜訪歐，當日提問Oncolys公司股票大漲原因，歐說「可能有一筆授權金，基亞可分到三分之一」，孫推論判斷會賺錢，告知李姓朋友。林妻及胞妹則在當年3月間聚餐聽聞歐「忙日本的事情」，也判斷情況買賣股票。

基亞2019年4月8日公布重訊，基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)， Oncolys董事會通過並公告授權予日本中外製藥。

歐的「親友買股集團」用「蘋果」代替基亞，「水蜜桃」代替高端疫苗，林妻曾在家人群組傳重大訊息連結給胞妹，說「最近蘋果不要隨便亂動，等通知」；歐朝銓在3月19日曾在line說「三月是吃蘋果的好季節，回家分享健康資訊給你」，林妻認為訊息是指「少付費用」；林的胞妹也跟李男稱「蘋果不要太早消化掉」。

2019年3、4月間，歐透過林姓妻舅證券戶，以每股57.6元至62元不等價格買進115張基亞股票，同年4月8日重訊公布後，以每股83.1元至84.7元出售75張股票，獲利264萬餘元。

孫男用母親帳戶買111張股票，消息公開前後賣掉全數股票，獲利138萬元。李男140張股票同樣在重訊前後全數出售，林妻胞妹買了20張，消息公開後賣掉13張股票，獲利47萬餘元。

歐等人都否認內線交易。歐辯稱，長期負責和Oncolys聯繫，曾和孫男稱Oncolys股價上漲，可能跟授權案有關，孫自己推論到其他地方去。

孫供稱聽歐說股票漲價原因，Oncolys有透過電子郵件暗示會有授權金入帳，但金額時間都不清楚「自己研究後判斷股票賺錢可能性很高」也通知李此消息。李則是稱，有聽孫的建議買股票，但不知道這樣算內線交易。

林妻胞妹稱，姐夫在基亞上班，後來到高端疫苗擔任高階幹部，她是單親媽媽，收入來源是單純買賣股票和收房租，信任姐夫才會買基亞股票；2017年間因孩子的父親再婚，先賣高端疫苗股票生活，因高端股票比較多「想平衡一下」賣2張高端可以買1張基亞，2019年3月至4月花了100多萬買基亞股票。

林妻胞妹稱，當年3月間和胞姊、姊夫聚餐有聽到基亞和日本公司合作消息，隨口問姊夫最近在忙什麼？姊夫稱忙日本的事情，以此判斷跟日本合作有機會，觀看股價後認為若合作成功會賺錢，沒成功也是換股放著。

調查局在2019年年底約談基亞董事長張世忠，張證稱，與Oncolys公司合作是公司重要業務，歐是財務長會知道會議內容，兩家公司合作開發的 OBP-301藥物授權是否成功，第一次出現在4月8日的重訊。

檢方認為，孫、李、林妻胞妹在18小時內有買賣股票，但本案關鍵在於重大訊息時間點，客觀證據無法證明明確時間點，搜索位在南港的基亞公司只發現一封可疑信件，內容是基亞與日方「磋商」討論新聞稿，以此聲押歐，法官裁定50萬元。

檢方指出，歐曾向其他人提到「推測」Oncolys股票上揚原因，與授權案有關，基亞有授權金入帳，前景樂觀等語，但無法構成內線交易法內線消息；孫男打探基亞公司績效，也不能推論5人買賣股票構成內線交易，全案無其他證據證明違法，今年１月不起訴處分，依職權送再議，今年2月高檢署駁回再議。