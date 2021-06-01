快訊

12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

高端疫苗母公司基亞財務長涉炒股 檢不起訴原因曝

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片
高端疫苗爆出炒股陰謀論，社會輿論熱議，高端疫苗的母公司基亞生技（股票代號3176）2020年間也傳出幹部涉內線交易，時任財務長歐朝銓及其親友共計5人遭檢調約談；士林地檢署偵結，因無證據證明歐等人得知重大消息的時間點，難認是內線交易，不起訴處分，今年2月高檢署駁回再議。

檢調調查，基亞公司與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301，歐朝銓為基亞與日方長期的聯繫窗口，2019年間已知清明節前，Oncolys董事會授權OBP-301癌症新藥，給日本中外製藥公司。

53歲歐朝銓、51歲林姓妻子、兒子的30歲孫姓朋友，孫的29歲李姓朋友、49歲林妻胞妹等5人被控涉嫌內線交易，2019年３月擔任證券公司營業員的孫男至基亞公司拜訪歐，當日提問Oncolys公司股票大漲原因，歐說「可能有一筆授權金，基亞可分到三分之一」，孫推論判斷會賺錢，告知李姓朋友。林妻及胞妹則在當年3月間聚餐聽聞歐「忙日本的事情」，也判斷情況買賣股票。

基亞2019年4月8日公布重訊，基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)， Oncolys董事會通過並公告授權予日本中外製藥。

歐的「親友買股集團」用「蘋果」代替基亞，「水蜜桃」代替高端疫苗，林妻曾在家人群組傳重大訊息連結給胞妹，說「最近蘋果不要隨便亂動，等通知」；歐朝銓在3月19日曾在line說「三月是吃蘋果的好季節，回家分享健康資訊給你」，林妻認為訊息是指「少付費用」；林的胞妹也跟李男稱「蘋果不要太早消化掉」。

2019年3、4月間，歐透過林姓妻舅證券戶，以每股57.6元至62元不等價格買進115張基亞股票，同年4月8日重訊公布後，以每股83.1元至84.7元出售75張股票，獲利264萬餘元。

孫男用母親帳戶買111張股票，消息公開前後賣掉全數股票，獲利138萬元。李男140張股票同樣在重訊前後全數出售，林妻胞妹買了20張，消息公開後賣掉13張股票，獲利47萬餘元。

歐等人都否認內線交易。歐辯稱，長期負責和Oncolys聯繫，曾和孫男稱Oncolys股價上漲，可能跟授權案有關，孫自己推論到其他地方去。

孫供稱聽歐說股票漲價原因，Oncolys有透過電子郵件暗示會有授權金入帳，但金額時間都不清楚「自己研究後判斷股票賺錢可能性很高」也通知李此消息。李則是稱，有聽孫的建議買股票，但不知道這樣算內線交易。

林妻胞妹稱，姐夫在基亞上班，後來到高端疫苗擔任高階幹部，她是單親媽媽，收入來源是單純買賣股票和收房租，信任姐夫才會買基亞股票；2017年間因孩子的父親再婚，先賣高端疫苗股票生活，因高端股票比較多「想平衡一下」賣2張高端可以買1張基亞，2019年3月至4月花了100多萬買基亞股票。

林妻胞妹稱，當年3月間和胞姊、姊夫聚餐有聽到基亞和日本公司合作消息，隨口問姊夫最近在忙什麼？姊夫稱忙日本的事情，以此判斷跟日本合作有機會，觀看股價後認為若合作成功會賺錢，沒成功也是換股放著。

調查局在2019年年底約談基亞董事長張世忠，張證稱，與Oncolys公司合作是公司重要業務，歐是財務長會知道會議內容，兩家公司合作開發的 OBP-301藥物授權是否成功，第一次出現在4月8日的重訊。

檢方認為，孫、李、林妻胞妹在18小時內有買賣股票，但本案關鍵在於重大訊息時間點，客觀證據無法證明明確時間點，搜索位在南港的基亞公司只發現一封可疑信件，內容是基亞與日方「磋商」討論新聞稿，以此聲押歐，法官裁定50萬元。

檢方指出，歐曾向其他人提到「推測」Oncolys股票上揚原因，與授權案有關，基亞有授權金入帳，前景樂觀等語，但無法構成內線交易法內線消息；孫男打探基亞公司績效，也不能推論5人買賣股票構成內線交易，全案無其他證據證明違法，今年１月不起訴處分，依職權送再議，今年2月高檢署駁回再議。

高端疫苗 日本 內線交易

延伸閱讀

高端疫苗跌停 法人：一般投資人不要碰

國內短缺卻釋國產疫苗訊息 趙少康：蔡英文有炒股嫌疑

相關新聞

資金調度卡關倒閉？ 契作農民、廠商自救告雲林翼農

雲林縣崙背鄉翼農貿易公司主要與農民契作生產多樣化蔬菜，但從今年3月底開始，蔡姓負責人就不見人影，外界傳聞疑周轉不靈倒閉，...

前董事長林蔚山掏空大同已入監 被判須賠19億元

大同集團前董事長林蔚山因違反證交法，被判刑8年、併科罰金3億元定讞，證券投資人及期貨交易人保護中心提損害賠償訴訟，請求林...

高端疫苗母公司基亞財務長涉炒股 檢不起訴原因曝

高端疫苗爆出炒股陰謀論，社會輿論熱議，高端疫苗的母公司基亞生技（股票代號3176）2020年間也傳出幹部涉內線交易，時任...

館長罵吳宗憲獲判緩刑 怕二度遭襲求撤銷緩刑獲准

陳之漢（館長）2019年8月不滿吳宗憲對網紅的評論，在自己直播上開罵「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，吳宗憲認為陳侮辱他...

王金平堂弟涉詐又偽造文書 更一審判刑1年8月

前立法院長王金平堂弟王清山被控索賄關說某董事長交保未遂及偽造文書等案，高等法院更一審今天依偽造文書罪判刑1年8月，可上訴...

連揍20秒再推人致死 桃園男「惡性甚深」恐關10年

桃園蔡姓男子去年6月發生行車糾紛，不僅拉開對方車門（同姓蔡）連揍20秒，還將他猛力推倒致頭部著地，送醫不治，手術期間甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。