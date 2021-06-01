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雲林翼農疑資金周轉不靈 數十名受害者提告

中央社 / 雲林縣1日電

雲林縣翼農貿易公司今年3月疑似資金周轉不靈，蔡姓負責人今年3月底失蹤，數十名農民債務人向雲林地檢署提告，也向地方法院提出假扣押，檢警將全案依詐欺罪嫌偵辦。

雲林地檢署主任檢察官江金星接受中央社記者訪問表示，翼農貿易公司今年3月開始跳票，36歲蔡姓負責人失蹤，雲林縣台西警分局陸續接獲民眾報案，由於被害者眾多，警方因此報請雲林地檢署指揮偵辦。

檢方調查，翼農貿易公司採系統性管理，向農民承租農地，施肥、灑農藥到收成，全由公司承攬，農民4月發現收成時找不到公司人員才發現公司人去樓空，也聯繫不上蔡姓負責人。

檢方指出，債務人向檢方提告的同時，也向雲林地方法院申請資產假扣押，被害者逾30名，涵蓋農民、育苗場、運輸業等行業，損失金額從新台幣數萬元到數百萬元不等。

警方今年4月下旬在新竹縣逮捕蔡姓負責人，並依詐欺罪嫌移送法辦，檢方複訊後，雖然飭回，但限制負責人出境出海、住居；警方初估被害人逾百人，跳票債務金額上億元。

蔡姓負責人供稱，公司長期與地方農民契作，去年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國際市場緊縮，國內銷售也受阻，資金調度出現困難。

蔡姓負責人強調，只要給予他時間，一定可以清償所有債務；部分債務人願意給蔡姓負責人東山再起機會，但仍不禁要問「公司目前被查封，你哪來的生財方法？」

雲林縣政府已掌握縣內農民受影響的情形，並由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群組成因應小組，提供受害農民必要的協助，幫助農民求償。

農民 債務 詐欺 新冠肺炎 2019新型冠狀病毒 COVID-19

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