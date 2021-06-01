快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南道上兄弟「蝦米」殺人後 友人幫忙擦拭車內血跡被判5月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南道上兄弟「蝦米」蔡秉逸等人涉嫌殺害王重傑命案，台南地院今天單獨就蔡友人黃朝瑋被訴湮滅證據罪，今天下午2點30分宣判，黃借轎車給蔡使用，蔡搭車殺人後，黃涉幫助蔡擦拭車內血跡，法官依黃觸犯湮滅刑事證據罪判處徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

檢警查出，蔡秉逸與王重傑合夥投資權利車生意發生糾紛，黃朝瑋（32歲）將他的黑色馬自達轎車，借給蔡秉逸使用，今年2月16日蔡邀集眾人，前住台南市安平區歐薇汽車旅館附近路邊守候，並分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀攻擊王重傑，造成王重傑傷重不治（蔡所涉殺人部分，另案審理中）。

案發後不久，蔡於今年2月16日晚間7點多，駕駛該車至安南區段附近興安宮，將該車返還給黃，並向黃表示他和他人發生衝突，車內留有血跡要求黃幫忙清理。

判決說，黃明知該車內留有血跡，屬關於他人刑事犯罪證據，竟仍基於湮滅他人刑事案件證據犯意，將車內血跡予以擦拭清理湮滅證據。黃落網後坦承犯案，並於刑事案件裁判確定前自白，法官依刑法第166條規定，減輕其刑。

法官審酌黃為智慮成熟成年人，在經由蔡告知與他人發生衝突糾紛而在車內留下血跡，應可知悉蔡所涉及衝突並非事小，血跡屬他人發生刑事案件所相關重要事證，竟受蔡所託擅將遺留車內證據湮滅，嚴重影響偵查機關對案件偵辦，考量因與蔡朋友交情而犯案動機、犯後坦承犯行、尚未造成重要事證全部湮滅，致犯罪因而無法發現追訴犯罪情節，量處其刑。

男子黃朝瑋被控借轎車給蔡秉逸使用，在蔡涉殺人後，幫蔡擦拭車內血跡，法官依黃觸犯湮滅刑事證據罪，判處徒刑5月，得易科罰金。圖／本報資料照片
男子黃朝瑋被控借轎車給蔡秉逸使用，在蔡涉殺人後，幫蔡擦拭車內血跡，法官依黃觸犯湮滅刑事證據罪，判處徒刑5月，得易科罰金。圖／本報資料照片

殺人 命案 裁判

延伸閱讀

機師值勤時對女副駕駛露下體還看色情片 被判緩刑且離職「一毛都拿不到」

天雨路滑轎車跌落橋下瞬間起火 駕駛及時逃出多處擦傷

影／驚險！貨車繩索斷裂大型模具掉落 碰撞等紅燈轎車

國三北上台南新化轎車翻覆 3歲女童腦漿破裂死亡

相關新聞

美麗華家族恩怨 么弟想保「美麗華影城」商標逆轉敗訴

美麗華公司委託美麗新娛樂公司經營大直影城，為擴大品牌知名度，雙方2011年2月簽同意書，美麗華同意將商標授予美麗新經營或...

挺韓直播主設壇祭祀尹立挨告 屬「戲劇效果」不起訴

罷韓四君子之一的高雄市前文化局長尹立，曾任中華民國設計師協會理事長，因該會曾拿下文化局19件標案，挺韓直播主陳品宏在去年...

小三傳驗孕棒照嗆「他剛找我打完砲」人妻氣到流產提告

一名人妻指控丈夫大搞婚外情，小三還傳訊息嗆聲「他才剛來找我打完砲欸」，並附上驗孕棒照片等，害她不幸流產，她提告要求丈夫、...

台南道上兄弟「蝦米」殺人後 友人幫忙擦拭車內血跡被判5月

台南道上兄弟「蝦米」蔡秉逸等人涉嫌殺害王重傑命案，台南地院今天單獨就蔡友人黃朝瑋被訴湮滅證據罪，今天下午2點30分宣判...

害死東螺溪岸12棵小葉欖仁 老農稱：妨礙我作物生長

彰化縣北斗鎮東螺溪岸綠色廊道有12棵小葉欖仁的樹幹遭鑽孔疑被注射藥物，樹皮被環切，幾乎只剩枯枝。北斗警分局循線偵辦，顏姓...

強盜犯以與被害人和解求減刑 法官認「賠太少」駁回

台中市民李男等4人組成強盜集團，去年侵入皇族電子遊藝場，持槍及電擊棒控制黃姓店員、謝姓幹部行動，搶走新台幣61萬8500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。