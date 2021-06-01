台南道上兄弟「蝦米」殺人後 友人幫忙擦拭車內血跡被判5月

台南道上兄弟「蝦米」蔡秉逸等人涉嫌殺害王重傑命案，台南地院今天單獨就蔡友人黃朝瑋被訴湮滅證據罪，今天下午2點30分宣判，黃借轎車給蔡使用，蔡搭車殺人後，黃涉幫助蔡擦拭車內血跡，法官依黃觸犯湮滅刑事證據罪判處徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

檢警查出，蔡秉逸與王重傑合夥投資權利車生意發生糾紛，黃朝瑋（32歲）將他的黑色馬自達轎車，借給蔡秉逸使用，今年2月16日蔡邀集眾人，前住台南市安平區歐薇汽車旅館附近路邊守候，並分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀攻擊王重傑，造成王重傑傷重不治（蔡所涉殺人部分，另案審理中）。

案發後不久，蔡於今年2月16日晚間7點多，駕駛該車至安南區段附近興安宮，將該車返還給黃，並向黃表示他和他人發生衝突，車內留有血跡要求黃幫忙清理。

判決說，黃明知該車內留有血跡，屬關於他人刑事犯罪證據，竟仍基於湮滅他人刑事案件證據犯意，將車內血跡予以擦拭清理湮滅證據。黃落網後坦承犯案，並於刑事案件裁判確定前自白，法官依刑法第166條規定，減輕其刑。