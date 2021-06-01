快訊

疫苗民怨讓蔡英文親上前線 是成功拆彈還是引爆更大怒火？

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進？

美麗華家族恩怨 么弟想保「美麗華影城」商標逆轉敗訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

美麗華公司委託美麗新娛樂公司經營大直影城，為擴大品牌知名度，雙方2011年2月簽同意書，美麗華同意將商標授予美麗新經營或管理其他影城使用。美麗華2018年終止契約且關閉大直影城，美麗新認為對方違反交易誠信，提確認服務契約存在訴訟，要求美麗華與時任董事長黃秋香連帶賠償874 萬元。

一審原2010年至2019年10月底前服務契約存在，「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS 」商標授權關係繼續存在，美麗華公司上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，且駁回美麗新公司主張。

美麗新娛樂公司負責人為黃世傑，為美麗華集團創辦人黃杏中次子，而黃秋香則是次女。美麗新主張，美麗華公司對名下美麗華大直影城無電影院經營的專業能力，因此委請美麗新提供複合式的電影院經營服務，雙方在2010年11月1日簽訂服務契約，以3年為一期，採屆期自動延長3年的方式進行。

美麗新表示，最近一次延長3年服務契約的期間後，應以2019年10月31日為服務契約末日。此外，因美麗華向來只有大直影城一處據點，不比威秀、國賓等競爭對手，為擴大品牌知名度，美麗華2021年2月1日簽署同意書，允許將「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS 」的商標授權予美麗新，但2018年5月3日、5月30日、6月21日美麗華以存證信函終止服務契約，也終止了同意書，美麗新認為是違法終止。

高等法院審理認為，大直影城2018年6月1日起至6月20日間員工集體離職，並有電影場次重疊、電腦系統、網路訂票系统、結帳系統、放映系統無法登入、放映器材損壞、不安排任何電影場次不供片等情形，美麗新公司顯有重大違約事由。

美麗華2018年6月21日寄發存證信函表示立即終止契約，美麗新公司同日收受該信函，且違約情節無從補正，高院認定契約已於該日合法終止。

因同意書約定美麗華公司、黃世傑持有的美麗新公司股權未達51%時，美麗新公司不得使用商標，而同意書簽立時起至美麗華於2018年5月3日終止同意書之時止，美麗華、黃世杰都未持有美麗新公司股權51%以上，高院也認定美麗新不得繼續使用商標。

高院表示，契約既經美麗華公司合法終止，美麗新公司依約不得繼續使用商標，請求確認服務契約至2022年10月31日前繼續存在、商標授權關係繼續存在均無理由，美麗新請求美麗華賠償16個月的服務費用損失也無依據。

大直美麗華。示意圖／聯合報系資料照
大直美麗華。示意圖／聯合報系資料照

黃世杰

延伸閱讀

美國UGG商標是否為澳洲羊毛雪靴的通用名稱？2021年Deckers Outdoor v. Australian Leather案

電商平台賣家要上架到Amazon 應盡早佈局全球商標

準備推出橫向拉伸卷軸手機？三星註冊「Z Roll」商標

華為雙U商標是否近似香奈兒雙C商標？歐盟法院2021年Chanel v EUIPO - Huawei Technologies案

相關新聞

美麗華家族恩怨 么弟想保「美麗華影城」商標逆轉敗訴

美麗華公司委託美麗新娛樂公司經營大直影城，為擴大品牌知名度，雙方2011年2月簽同意書，美麗華同意將商標授予美麗新經營或...

留學博士拿嘸中山獎學金 法院判國民黨要付他130萬元

一名黃姓男子辭去銀行主管職務，前年在國外取得博士學位，向國民黨申請留學獎學金獲准，但國民黨以黨產被凍結為由，遲未給付獎學...

害死東螺溪岸12棵小葉欖仁 老農稱：妨礙我作物生長

彰化縣北斗鎮東螺溪岸綠色廊道有12棵小葉欖仁的樹幹遭鑽孔疑被注射藥物，樹皮被環切，幾乎只剩枯枝。北斗警分局循線偵辦，顏姓...

強盜犯以與被害人和解求減刑 法官認「賠太少」駁回

台中市民李男等4人組成強盜集團，去年侵入皇族電子遊藝場，持槍及電擊棒控制黃姓店員、謝姓幹部行動，搶走新台幣61萬8500...

手足無情？兄姊提告盜領遺產100元 么弟判刑2月

家中排行老么的陳姓男子盜領母親遺產100元，被3名兄姊提告，檢察官依行使偽造私文書罪起訴；台北地方法院審理，陳認罪，法官...

羅宜未事先申請228集會遊行遭辦 北檢不起訴

自由台灣黨主席羅宜去年舉辦二二八紀念活動，沒申請集會活動許可，在警方四度舉牌解散後遭依違反集會遊行法移送法辦。台北地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。