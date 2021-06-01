美麗華家族恩怨 么弟想保「美麗華影城」商標逆轉敗訴

美麗華公司委託美麗新娛樂公司經營大直影城，為擴大品牌知名度，雙方2011年2月簽同意書，美麗華同意將商標授予美麗新經營或管理其他影城使用。美麗華2018年終止契約且關閉大直影城，美麗新認為對方違反交易誠信，提確認服務契約存在訴訟，要求美麗華與時任董事長黃秋香連帶賠償874 萬元。

一審原2010年至2019年10月底前服務契約存在，「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS 」商標授權關係繼續存在，美麗華公司上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，且駁回美麗新公司主張。

美麗新娛樂公司負責人為黃世傑，為美麗華集團創辦人黃杏中次子，而黃秋香則是次女。美麗新主張，美麗華公司對名下美麗華大直影城無電影院經營的專業能力，因此委請美麗新提供複合式的電影院經營服務，雙方在2010年11月1日簽訂服務契約，以3年為一期，採屆期自動延長3年的方式進行。

美麗新表示，最近一次延長3年服務契約的期間後，應以2019年10月31日為服務契約末日。此外，因美麗華向來只有大直影城一處據點，不比威秀、國賓等競爭對手，為擴大品牌知名度，美麗華2021年2月1日簽署同意書，允許將「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS 」的商標授權予美麗新，但2018年5月3日、5月30日、6月21日美麗華以存證信函終止服務契約，也終止了同意書，美麗新認為是違法終止。

高等法院審理認為，大直影城2018年6月1日起至6月20日間員工集體離職，並有電影場次重疊、電腦系統、網路訂票系统、結帳系統、放映系統無法登入、放映器材損壞、不安排任何電影場次不供片等情形，美麗新公司顯有重大違約事由。

美麗華2018年6月21日寄發存證信函表示立即終止契約，美麗新公司同日收受該信函，且違約情節無從補正，高院認定契約已於該日合法終止。

因同意書約定美麗華公司、黃世傑持有的美麗新公司股權未達51%時，美麗新公司不得使用商標，而同意書簽立時起至美麗華於2018年5月3日終止同意書之時止，美麗華、黃世杰都未持有美麗新公司股權51%以上，高院也認定美麗新不得繼續使用商標。