害死東螺溪岸12棵小葉欖仁 老農稱：妨礙我作物生長
彰化縣北斗鎮東螺溪岸綠色廊道有12棵小葉欖仁的樹幹遭鑽孔疑被注射藥物，樹皮被環切，幾乎只剩枯枝。北斗警分局循線偵辦，顏姓農民坦承使用鋸刀等工具破壞行道樹，以免樹蔭影響他的作物生長。警方訊後，依涉犯刑法損壞公務員職務上掌管之物品的妨害公務罪，函送彰化地檢署偵辦。
被毀損的12棵小葉欖仁，位在北苑路轉進東螺溪舊溪路二段約100公尺，樹高逾10公尺，一字排開，對面是溫室和農地。北斗警分局今天會同縣政府水利資源處、北斗鎮公所現勘，檢查遭環切後的樹皮，全部乾枯，有剝落現象，樹枝幾乎掉光葉子。
北斗警分局分局長王國峯說，自從小葉欖仁「遇害」消息在網路曝光，北斗警分局偵查隊和北斗派出所組成專案小組擴大偵辦、訪查，研判與樹木影響周邊農作物日照有關，逐一清查附近農田，發現有一名農民涉嫌重大。
警方調查，涉案的顏姓農民（70歲）供稱，小葉欖仁樹葉茂密，樹蔭影響他的農作物生長，今年3月間他持鋸刀等工具環切樹幹，希望小葉欖仁「自然枯死」後被移除，至於樹幹為何被鑽孔，警方將再深入了解。
縣政府水利資源處管理東螺溪行道樹，水資處防洪維護科長劉耀文今天到場察看小葉欖仁受傷情形，並表示，這些樹的樹齡大約30年，遭破壞相當可惜，將知會農業處和植物專家全力搶救12棵行道樹，如果無醫，在考量公共安全之下必須移除，縣政府要求涉案人補植，縣政府也依水利法、樹木保育法裁罰1000元到3萬元。
北斗警分局連同筆錄、作案用鋸刀等工具，依破壞公有路樹涉犯刑法第138條「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪，把顏姓農民函送彰化地檢署偵辦。根據刑法第138條，損壞公務職務上掌管之物品，將被處5年以下有期徒刑。
保護東螺溪的民間團體獲知12棵樹齡約30年的小葉欖仁被破壞，認為初犯者所受到的刑罰和罰款可能不重，即使最高罰款3萬元，換算損毀一棵30年樹木的代價不過每棵2500元，直呼「處罰太輕」，希望縣政府能要求涉案人補植樹齡10年以上樹木並且「種到活為止」，才能遏止破壞行為。
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