強盜犯以與被害人和解求減刑 法官認「賠太少」駁回

台中市民李男等4人組成強盜集團，去年侵入皇族電子遊藝場，持槍及電擊棒控制黃姓店員、謝姓幹部行動，搶走新台幣61萬8500元後，朋分花用，一審依加重強盜等罪將4人判處8年2月至7年4月不等徒刑，4人不服上訴，二審審理時賠償被害人，獲被害人原諒，請求減輕其刑，合議庭以李男等4人各賠償被害人6000元、2000元，金額低於常情，沒有情堪憫恕之情， 認李等4人上訴無理由，將全案駁回。

判決書指出，李男、林男、鐘男等人於去年5月30日凌晨在台南市鹽水區共同犯下強盜等案件而結識， 李並曾聽聞林在電話中與許提及中市區皇族電子遊藝場之事。去年6月24日凌晨，林、鐘在太平區竊取古女停放在路旁轎車的2面車牌，再換裝於向蔣男所借車子。

許男駕駛換裝車牌的自用小客車，搭載李、林、鐘一同前往皇族電子遊藝場，並攜帶電擊棒1支、不明槍枝2支，由許在車上等候接應、負責把風，林、鐘持不明槍枝、李持電擊棒入內，控制黃姓女店員及謝姓幹部行動，搶走進入該電子遊藝場後，搶走61萬8500元。

事後，林、許各分得15萬元，鐘分得15萬元及500元的硬幣1包，李分得16萬8000元，經警循線逮獲李嫌等等4人。一審依加重強盜等罪將李嫌等4人判處8年2月至7年4月不等有期徒刑，李等人不服上訴二審。

台中高分院審理時，李嫌4人與本案電子遊戲場業、謝鑫湧、黃芸暄成立調解，將強盜所分得金額悉數歸還予被害人皇族電子遊戲場業，另外林、鐘、許各賠償被害人謝姓幹部6000元、黃姓女店員2000元，李賠償被害人2000元、黃女2000元，被害人均表示原諒並同意對李等4人從輕量刑，合議庭審酌，李等4人有持不明槍枝、電擊棒等兇器進入皇族電子遊藝場，對被害人身心造成嚴重創傷，手段兇惡，且對社會治安影響重大，情節嚴重，雖然有與被害人等達成調解成立，但他們只是把他們取得犯罪所得，也就是原本屬於皇族電子遊藝場的所得歸還給被害人而已，並不是他們有另外額外多的支出。