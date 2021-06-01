縱火前女友宿舍大門口 男子判刑5年定讞

王姓男子不滿遭提分手，竟在前女友居住的大學女生宿舍大門縱火，幸未造成傷亡。一、二審法院認為王男犯罪情節、惡性重大，依殺人未遂罪判刑5年，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國108年間，王姓男子當時就讀台南市一所大學並與女同學交往，因不滿遭提分手而心生怨恨；109年元旦凌晨3時許，王男憶及分手一事心情低落，在前女友居住的大學女生宿舍1樓入口處，點燃2桶裝有34.36公升汽油的塑膠桶，引發大火及濃煙。

王男縱火後驅車離去，所幸大樓自動警報設備啟動，驚醒大部分住戶，多名住戶使用滅火器及室內消防栓進行滅火，將火勢迅速撲滅；火勢造成多處遮雨棚著火燃燒、外牆磁磚嚴重燻黑，幸未造成人員傷亡。

一審台南地方法院認為，王姓男子犯殺人未遂罪，判處有期徒刑5年。案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理；王男坦承縱火，但辯稱不想傷害大樓住戶，也不是要傷害前女友，只想警告對方，否認殺人未遂。

二審審理後認為，王男抵達現場縱火至離開，僅1分33秒，全程態度從容，絲毫沒有慌張遲疑，顯見王男預謀放火意志甚堅，且事前計畫周詳。

二審認為，王男引燃汽油量多達34.36公升，且於一般人就寢的凌晨時間在出入通道縱火，顯然增加住戶逃生難度；而王男自承縱火是為了宣洩前女友分手的不滿，目標明確、針對性強烈、手段極為惡劣，顯非只是給予前女友警惕而已。

二審認定，王男縱火當下，已可預見極可能使大樓住戶因而死亡仍執意為之，有殺人的不確定故意，審酌王男造成社會公安危險，犯罪動機、目的及手段均甚惡劣，另考量王男坦承部分犯行、賠償校方損失，仍判刑5年。

王男不服提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。