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手足無情？兄姊提告盜領遺產100元 么弟判刑2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

家中排行老么的陳姓男子盜領母親遺產100元，被3名兄姊提告，檢察官依行使偽造私文書罪起訴；台北地方法院審理，陳認罪，法官判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，犯罪所得100元沒收。可上訴。

64歲陳姓男子的母親於2013年6月15日身故，母親生前，曾在台北富邦商業銀行桂林分行申設存款帳戶，並將存摺、印章放置在陳姓男子申辦的保管箱，保管箱鑰匙仍由母親自行保管。

檢方指控，陳姓男子明知母親遺產為3名兄姊等繼承人共有，卻於2013年6月18日前往富邦銀桂林分行擅自盜蓋母親印鑑章在取款憑條上，以母親名義領取100元，兄姊發現後對么弟提告。

判決書指出，陳姓男子為圖一己私利，盜用母親印章盜領遺產，罔顧其他繼承人的權益，缺乏尊重他人財產權的觀念，考量他案發時無犯罪前科紀錄，素行尚可，並審酌陳姓男子自陳博士畢業程度、每月有養老金2萬9800元收入等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

遺產 盜領 養老金

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