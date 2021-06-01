羅宜未事先申請228集會遊行遭辦 北檢不起訴

自由台灣黨主席羅宜去年舉辦二二八紀念活動，沒申請集會活動許可，在警方四度舉牌解散後遭依違反集會遊行法移送法辦。台北地檢署查出，當天非由中正一分局舉牌警告，且未衡量人民集會自由與影響社會的比例性，有違比例原則之虞，給予不起訴處分。

檢方調查，羅宜為舉辦二二八事件紀念活動，未向中正一分局申請集會遊行，就在去年2月29日晚間7點前，於FB上發起「228紀念活動—自由集會，反抗精神不滅」晚會及遊行活動，召集民眾至濟南教會旁集合，並擔任總指揮負責全場指揮。

2月29日晚上7點半左右，羅宜從濟南教會旁率眾出發，沿濟南路、林森南路、青島東路、中山南路慢車道緩慢逆向饒行。現場指揮官中正一分局忠孝東路所廖姓副所長，在6分鐘內四度向群眾舉牌警告並命解散。

但羅宜猶率眾集結遊行，直到7點50分完成繞行立法院周邊遊行後，在原聚集地點當場焚燒印有國旗的紙張，就宣告解散，現場集結遊行的群眾才逐漸散去。羅宜被警方依首謀者違法不解散罪嫌移送法辦。

羅宜辯稱，自己是活動召集人，有短講及發送文宣，並以行動抗議集遊法。沒有事先申請就是要抗議集遊法的「事先許可制」。當天到場約50人，警察有舉牌但他忘記幾次。

檢方查出，依集遊法規定所謂主管機關是指「集會地的警察分局」。倘集會活動有出現法規上特定情事，警察分局有權予以警告、制止或命令解散，主謀者若繼續舉行，則移請檢方偵辦。

本案集會現場並非由中正一分局為「警告」、「制止」及「命令解散」的行政處分，而是由廖姓副所長，且當時沒有困難而不能報請中正一分局局長去現場指揮，但分局長僅在事前概括授權給廖，警告等行政處分不是合法有效。