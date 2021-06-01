小王辯人婦主動為他按摩精油 雖逃過刑責躲不了賠償

台中市民陳男與女子小蘋（化名）至摩鐵嘿咻，經小蘋的丈夫阿雄（化名）提告，一審依妨害家庭罪將陳男判刑4月，二審以通姦違憲除罪化改判免訴。阿雄請求損害賠償，陳男否認與小蘋嘿咻，並辯稱是小蘋主動帶精油為他按摩，懷疑是仙人跳，二審不採信，認定陳男侵害阿雄的配偶權，判陳男賠償阿雄慰撫金新台幣30萬元。不得上訴。

阿雄表示，陳男明知小蘋是他的妻子，竟於2018年12月11日前往春天摩鐵房間內，發生性關係，被判刑4月，後因違憲被廢止刑罰改判免訴確定，但陳所為已侵害他的配偶權，造成他精神上莫大壓力與痛苦，因此請求陳男賠償精神慰撫金100萬。

陳男辯稱，他與小蘋於事發前僅相識半個月，且是小蘋主動邀約他共同至台中花博園區出遊，後改至摩鐵泡溫泉，多次以通訊軟體LINE傳送泡澡及穿著較少衣物之個人照片予他，返國後並提供地址給他開車前往搭載，甚至主動攜帶精油為被上訴人按摩，可知是小蘋主動積極邀約，他僅係居於被動角色。

陳男並稱，阿雄當天得以趕赴現場之唯一可能，應係小蘋配合提供手機定位，足證本件確有疑似仙人跳重大疑點。因此認阿雄對他請求侵權行為損害賠償，並無理由。縱認阿雄請求有理由，其請求金額亦屬過高。