快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小王辯人婦主動為他按摩精油 雖逃過刑責躲不了賠償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳男與女子小蘋（化名）至摩鐵嘿咻，經小蘋的丈夫阿雄（化名）提告，一審依妨害家庭罪將陳男判刑4月，二審以通姦違憲除罪化改判免訴。阿雄請求損害賠償，陳男否認與小蘋嘿咻，並辯稱是小蘋主動帶精油為他按摩，懷疑是仙人跳，二審不採信，認定陳男侵害阿雄的配偶權，判陳男賠償阿雄慰撫金新台幣30萬元。不得上訴。

阿雄表示，陳男明知小蘋是他的妻子，竟於2018年12月11日前往春天摩鐵房間內，發生性關係，被判刑4月，後因違憲被廢止刑罰改判免訴確定，但陳所為已侵害他的配偶權，造成他精神上莫大壓力與痛苦，因此請求陳男賠償精神慰撫金100萬。

陳男辯稱，他與小蘋於事發前僅相識半個月，且是小蘋主動邀約他共同至台中花博園區出遊，後改至摩鐵泡溫泉，多次以通訊軟體LINE傳送泡澡及穿著較少衣物之個人照片予他，返國後並提供地址給他開車前往搭載，甚至主動攜帶精油為被上訴人按摩，可知是小蘋主動積極邀約，他僅係居於被動角色。

陳男並稱，阿雄當天得以趕赴現場之唯一可能，應係小蘋配合提供手機定位，足證本件確有疑似仙人跳重大疑點。因此認阿雄對他請求侵權行為損害賠償，並無理由。縱認阿雄請求有理由，其請求金額亦屬過高。

台中高分院合議庭以陳男所提證據，充其量僅得證明他與小蘋交往進而發生性交行為，其非居於主動地位而已，難認是阿雄與小蘋共謀仙人跳訛詐。合議庭斟酌雙方身分、資力與加害程度，判決陳男賠償阿雄30萬元。

陳男與女子小蘋至摩鐵嘿咻，經小蘋的丈夫提告，一審依妨害家庭罪將陳男判刑4月，二審以通姦違憲除罪化改判免訴。人夫請求損害賠償，二審判陳男賠償人夫慰撫金新台幣30萬元。圖／本報資料照
陳男與女子小蘋至摩鐵嘿咻，經小蘋的丈夫提告，一審依妨害家庭罪將陳男判刑4月，二審以通姦違憲除罪化改判免訴。人夫請求損害賠償，二審判陳男賠償人夫慰撫金新台幣30萬元。圖／本報資料照

摩鐵 按摩 妨害家庭

延伸閱讀

少女與他嘿咻獻出第一次 發現他另交女友後提告

女子按摩中褲子突遭推拿師拉下性侵 心靈受傷崩潰

少女糊裡糊塗與男打地鋪 半夜痛得醒來已失身

遭網友玷辱她稱對方養大型犬 害怕大狗攻擊慘遭性侵

相關新聞

留學博士拿嘸中山獎學金 法院判國民黨要付他130萬元

一名黃姓男子辭去銀行主管職務，前年在國外取得博士學位，向國民黨申請留學獎學金獲准，但國民黨以黨產被凍結為由，遲未給付獎學...

強盜犯以與被害人和解求減刑 法官認「賠太少」駁回

台中市民李男等4人組成強盜集團，去年侵入皇族電子遊藝場，持槍及電擊棒控制黃姓店員、謝姓幹部行動，搶走新台幣61萬8500...

手足無情？兄姊提告盜領遺產100元 么弟判刑2月

家中排行老么的陳姓男子盜領母親遺產100元，被3名兄姊提告，檢察官依行使偽造私文書罪起訴；台北地方法院審理，陳認罪，法官...

羅宜未事先申請228集會遊行遭辦 北檢不起訴

自由台灣黨主席羅宜去年舉辦二二八紀念活動，沒申請集會活動許可，在警方四度舉牌解散後遭依違反集會遊行法移送法辦。台北地檢署...

小王辯人婦主動為他按摩精油 雖逃過刑責躲不了賠償

台中市民陳男與女子小蘋（化名）至摩鐵嘿咻，經小蘋的丈夫阿雄（化名）提告，一審依妨害家庭罪將陳男判刑4月，二審以通姦違憲除...

釋字760後 非警大畢警員訴請任巡官仍敗訴

2011年之前，通過警察三等特考筆試考生若無警大學歷，受訓後只能當「警員」，無法取得職務等階最高列警正三階以上職務任用資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。