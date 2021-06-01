釋字760後 非警大畢警員訴請任巡官仍敗訴

2011年之前，通過警察三等特考筆試考生若無警大學歷，受訓後只能當「警員」，無法取得職務等階最高列警正三階以上職務任用資格，釋字760號解釋宣告違憲。事後，羅姓等39名警員訴請任用為巡官，台北高等行政法院認為沒有請求權，判敗訴，可上訴。

判決指出，羅姓警員等人分別是1988年至1993年間警察特考乙等及格，在釋字760後均完成「司法院釋字第760號案釋憲聲請人及99年以前三等警察特考及格未具警大學歷現職人員訓練計畫」並參加警大警佐班第39期第4類訓練期滿成績及格並獲頒結業證書。

羅員等人主張，他們於警大接受警佐教育訓練完竣，均合格結業並獲頒結業證書，已具備第九序列職務任用資格，請求警政署將其等分派巡官或相當於第九序列職務。

警政署表示，各警察機關經警大警佐班第4類訓練期滿結業，取得警正三階以上職務任用資格，須依訓練計畫相關規定依序候缺派補，另巡官缺額現已明顯不足，無法於結業時將完訓人員全數派任。

羅員等人不服，提起復審，經保訓會決定駁回，提起行政訴訟請求任用。合議庭指出，本件爭點在於羅員等人是否有申請派任巡官或相當於第九序列職務的請求權？原處分作成是否於法有據？