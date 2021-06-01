留學博士拿嘸中山獎學金 法院判國民黨要付他130萬元

一名黃姓男子辭去銀行主管職務，前年在國外取得博士學位，向國民黨申請留學獎學金獲准，但國民黨以黨產被凍結為由，遲未給付獎學金差額，黃提告要求國民黨給付130萬元差額，台北地方法院判國民黨敗訴，應給付黃130萬元，可上訴。

國民黨中央委員會1960年代以創始人孫中山之名來創設中山獎學金，獎勵經過考試、黨內考核合格的黨員，民進黨前主席許信良、親民黨主席宋楚瑜、考試院前院長關中、前總統馬英九都曾領過中山獎學金。

中山獎學金2001年曾停辦，2010年復辦，2016年黨產會凍結國民黨永豐銀行帳戶；國民黨向黨產會要求解凍資金被駁，再提行政訴訟，台北高等行政法院1月駁回，判國民黨敗訴，國民黨已提上訴。

黃提告主張，他2014年錄取中山獎學金財經學門，隔兩年和國民黨簽立契約書，約定國民黨要給付260萬元獎學金，他之後辭去銀行初階主管工作，依約提交研究計畫並出國到澳洲攻讀博士，期間因研究需要而赴美國賓州大學拿到碩士學位，2019年取得博士學位。

黃指出，國民黨已依約給付他130萬元，但2016年10月卻透過電子郵件告知因不當黨產處理委員會違法凍結帳戶，導致中山獎學金無法正常發放，等財務正常運作時再補發。

黃認為，他依約加入中山學人聯誼會，也加入國民黨並繳交終身黨費，但至今他未領到獎學金而提告；雖國民黨抗辯黨產被凍結，但國民黨仍可自由動用政治獻金專戶等其他可處分財產，且國民黨2018至2019年間也已經給付其餘獎學金受獎人，只剩他沒有拿到獎學金差額。

國民黨抗辯，黃沒有依規定在期限內將成績單、學習情況報告單寄到黨內備查，也沒有在獲取學位後3個月內回台灣國民黨服務，不符合核發獎學金的要件。

另外，中山獎學金契約屬於贈與契約，因黨產被凍結，國民黨已無力再支付任何一筆獎學金，連員工薪資都得靠黨員借款支付，因此萬般無奈下，依民法規定撤銷贈與；縱使法院不認為是贈與契約，但黨產被凍結，不是國民黨和黃簽約當下可預料的，也非國民黨所期盼發生的，因此不應對此負擔任何責任。

法院認為，黃不只按期向國民黨申請獎學金，也有應負的義務，否則要償還獎學金，認定雙方簽訂的契約並非單純的贈與契約；再者，國民黨也不否認已經補發獎學金給其他受獎人，可見不是全部資產都被凍結，沒有持續存在的財政困難問題。

判決指出，國民黨目前仍正常運作中，且辯稱資產被凍結，無法再動用帳戶任何一筆款項，和卷內的財務報表、收支決算表不符，國民黨再以資產被凍結為由，主張撤銷贈與，違反誠信原則。