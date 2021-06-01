男子看診時持玻璃瓶敲打桌子 妨害醫師看診判刑3月

40歲郭姓男子被控去年10月間在高雄榮民總醫院台南分院門診時，聲稱他睡不著，要求打針，郭不滿吳姓醫師建議他到嘉療的精神科急診，涉嫌拿出疑似玻璃瓶物品敲擊診間桌子，大聲咆哮，妨害醫師看診。台南地院依郭觸犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

判決說，郭（40歲）於去年10月13日下午2點30分，在永康區高雄榮民總醫院台南分院門診時，聲稱未帶健保卡，有喝酒、睡不著，要求打針，郭並不滿吳姓醫師以無法開立鎮定劑，建議他到嘉療精神科急診為由，郭拿出似玻璃瓶物品敲擊診間桌子，造成診間桌子毀損（毀損部分未據告訴），還大聲咆哮，起身逼近吳，而以脅迫方法，妨害醫師看診。

法官認為，郭所為觸犯醫療法第106條第3項妨害醫事人員執行醫療業務罪，並審酌郭未理性面對醫師處置，以玻璃罐敲擊診間桌子，並向正在執行醫療業務醫師大聲咆哮，妨害執行醫療業務，間接影響其他病人及家屬權益與安全，念在他犯後坦承犯行表示悔意，並已向醫師道歉，醫師也表示願意原諒等一切情狀，量處其刑。