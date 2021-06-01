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醉漢坐大街無口罩 安平警勸不聽回嗆：我喝酒不會有病

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

52歲翁姓男子昨天下午5點多，飲酒後坐臥在台南巿安平路騎樓，民眾檢舉他未戴口罩，員警獲報前往勸阻，他還回說，「我喝酒不會有病」，警方當場開立稽查紀錄表後，依規定移送衛生局裁罰。

路過民眾向警方反應，在安平路與運河路13巷口有路人在騎樓未戴口罩，請警方前往勸導，台南市警四分局立即派遣安平所同仁陳奕儒、劉庭宏至現場查處，員警到場發現翁姓男子（52歲）滿身酒氣坐臥在現場，警方立即提供口罩，並苦口婆心勸導現在疫情嚴峻，出門在外一定要戴上口罩，保護自己更不要影響他人。

翁男卻回應，「我喝酒不會有病」，仍不聽勸，更把警方給的口罩放在一邊就是不願意戴上，由於未配戴口罩已非勸導期間，警方當場開立稽查紀錄表，事後將依規定逕行移送衛生局裁處。

翁男的舉動不僅讓現場的執勤員警哭笑不得，也讓經過看不慣的民眾直說「戴口罩比喝酒消毒來得好！」後來在安平警強烈要求下，翁男才勉強再將口罩戴上。民眾外出未戴口罩，經勸阻不聽，可罰處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

台南市警四分局長甘炎民說，目前疫情嚴峻，出門在外無論任何理由，請民眾一定要配合政府政策，防止疫情繼續擴大，法律沒有假期，請民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

翁姓男子飲酒後未戴口罩，經員警勸阻不聽被移送衛生局裁罰。圖／讀者提供
翁姓男子飲酒後未戴口罩，經員警勸阻不聽被移送衛生局裁罰。圖／讀者提供

口罩 衛生局 疫情

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