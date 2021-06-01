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夫到妻親友FB貼她20年前出牆證據 通姦無關公益遭罰1萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

張姓男子因妻子近20年前外遇而失和，分居十多年，前年他將與妻子間的往來郵件、和解書和翻拍照片傳給她的四名親友，指責妻子通姦。張妻向彰化縣警溪湖分局報案，張遭彰化地檢署起訴，士林地方法院依散布文字誹謗罪張1萬元罰金。張上訴，台灣高等法院認為這不是「可受公評之事」，昨駁回定讞。

張姓男子從事科技公司物業管理，和妻子有一個小孩。2019年12月25日，蕭在妻子的四名親友臉書上張貼「各位她們家人的親朋好友們，若是看到她跟某個男人過從甚密請不用懷疑那就是外遇，若有知情人士有她外遇的證明或資料請私訊我，我真的會很感謝並給予相對的報酬，若可以也請各位親朋好友勸勸她不要再繼續錯下去了。」等字句，還說「家的大門一直開著」。

「前幾天看到她的FB對訂房網站Agoda點了讚，因為前幾天我故意在FB上丟訊息給她，她才驚覺原來我知道她的FB。」張描述和妻子還沒有離婚，並說「她的行為應該受到法律的規範」，貼文還附上夫妻的和解書。

張到案後坦承貼文，但否認有任何加重誹謗意圖，他稱是要捍衛他的配偶權，且張貼內容是要證明他沒有家暴，妻子會離開他身邊都是因為外遇。張解釋，想尋求親友幫助，想要妻子好好跟他談。

因張是在四名妻子親友的臉書上貼文，明顯有散布於眾之意。士林地院認為，目前社會基於道德觀感，對外遇或出軌者常投以異樣眼光，認定對婚姻不忠，張這樣做當然會損害妻子的名譽。

士林地院審理認為，張姓夫妻已經分居十多年，孩子也已從幼兒長大成年，兩人簽和解書的時間是在2003年間，與妻子的電子郵件是在2006年、2017年間書寫，距離他張貼這些文字已經過了一大段時間，「這時候才尋求妻子親友幫助？」動機可疑。士院認為若真的要請人幫忙，大可用私訊，但他卻選擇在親友的臉書上貼文、讓大家看，可見辯詞不足採。

一審遭處罰金1萬元，張不服而上訴。高等法院認為張和妻子都不是公眾人物，就算妻子通姦，那是「私德」，不是公眾關心的事務，難認與公共利益相關。高院表示，這不因他是否長期努力挽回夫妻感情未果、開始尋求親友協助，或有無在通姦罪廢除刑罰前，對妻子提出告訴而有不同，他「希望親友幫忙勸告訴人返家」非純然善意。

張上訴時主張可依刑法第311條規定主張免責，但高院認為他的所作所為非適法保護配偶權，指的也不是「可受公評之事」，昨天駁回上訴確定。

張姓男子因妻子外遇，分居十多年，前年他將與妻子間的往來郵件、和解書和翻拍照片傳給她的四名親友，指責妻子通姦。士林地方法院依散布文字誹謗罪張1萬元罰金，張上訴，台灣高等法院認為這不是「可受公評之事」而駁回。示意圖／Ingimage
張姓男子因妻子外遇，分居十多年，前年他將與妻子間的往來郵件、和解書和翻拍照片傳給她的四名親友，指責妻子通姦。士林地方法院依散布文字誹謗罪張1萬元罰金，張上訴，台灣高等法院認為這不是「可受公評之事」而駁回。示意圖／Ingimage

外遇 婚姻 離婚

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