藉收購靈骨塔詐騙上億元 主嫌判10年 20名成員分別量刑
基隆地檢署追查靈骨塔詐騙集團，分三波起訴黃男為首的組織成員。基隆地方法院今日宣判，黃違反組織犯罪例及犯詐欺罪共66案，應執行10年徒刑；執行前強制工作3年。與黃共謀的許男犯28件詐欺罪，應執行8年徒刑。19名組織成員分判1年到9年徒刑。全案可上訴。
判決指出，黃男和許男共同發起、主持、指揮犯罪組織，2018年4月16日到2020年3月27日先後設立鈦和開發、聚億開發、慶成及全盛國際開發4家人頭公司對外行騙。
旗下17名擔任業務的組織成員，以收購靈骨塔位等殯葬商品名義，接觸被害人後，以須預繳稅金來避免遭課徵高額所得稅，或是必須先支付無主墓遷葬費，協助公司處理開發土地發現的墳墓，才能進行收購交易，讓被害人上當。
詐騙集團的手法還包括要求買家必須加購骨灰罐搭售，或交易遭政府機關刁難，須支付疏通費用等話術，誘騙被害人交付款項。
被告中戢姓、賈姓組織成員分任全盛國際開發公司人頭負責人及行政人員，戢協助提領被害人匯入公司帳戶款項，賈則協助印製業務名片及記錄業務出勤狀況。
法院查出，黃男和許男為首的詐騙集團從2018年4月16日到2020年8月20日間，陸續詐騙70名被害人，得手金額高達1億4000多萬元，所得除由業務按照每月業績總額分得20%至25%不等獎金，其餘由黃、許分配支用，選購名車代步。
檢方偵辦時，查出許男和同案詹姓、陳姓被告，2017、2018年間，自行在外以類似手法行騙，造成6名被害人受騙交付12萬元到510萬元不等款項，法院審理後也認定犯行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言