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藉收購靈骨塔詐騙上億元 主嫌判10年 20名成員分別量刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署追查靈骨塔詐騙集團，分三波起訴黃男為首的組織成員。基隆地方法院今日宣判，黃違反組織犯罪例及犯詐欺罪共66案，應執行10年徒刑；執行前強制工作3年。與黃共謀的許男犯28件詐欺罪，應執行8年徒刑。19名組織成員分判1年到9年徒刑。全案可上訴。

判決指出，黃男和許男共同發起、主持、指揮犯罪組織，2018年4月16日到2020年3月27日先後設立鈦和開發、聚億開發、慶成及全盛國際開發4家人頭公司對外行騙。

旗下17名擔任業務的組織成員，以收購靈骨塔位等殯葬商品名義，接觸被害人後，以須預繳稅金來避免遭課徵高額所得稅，或是必須先支付無主墓遷葬費，協助公司處理開發土地發現的墳墓，才能進行收購交易，讓被害人上當。

詐騙集團的手法還包括要求買家必須加購骨灰罐搭售，或交易遭政府機關刁難，須支付疏通費用等話術，誘騙被害人交付款項。

被告中戢姓、賈姓組織成員分任全盛國際開發公司人頭負責人及行政人員，戢協助提領被害人匯入公司帳戶款項，賈則協助印製業務名片及記錄業務出勤狀況。

法院查出，黃男和許男為首的詐騙集團從2018年4月16日到2020年8月20日間，陸續詐騙70名被害人，得手金額高達1億4000多萬元，所得除由業務按照每月業績總額分得20%至25%不等獎金，其餘由黃、許分配支用，選購名車代步。

檢方偵辦時，查出許男和同案詹姓、陳姓被告，2017、2018年間，自行在外以類似手法行騙，造成6名被害人受騙交付12萬元到510萬元不等款項，法院審理後也認定犯行。　

黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，基隆地院今天判黃應執行10年徒刑，其餘組織成員分判1年到9年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，基隆地院今天判黃應執行10年徒刑，其餘組織成員分判1年到9年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，基隆地院今天判黃應執行10年徒刑，其餘組織成員分判1年到9年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，基隆地院今天判黃應執行10年徒刑，其餘組織成員分判1年到9年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，並用犯罪所得購買名車代步。基隆地院今天宣判，分處1年到10年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
黃男為首的組織成員假借收購靈骨塔詐騙上億元，並用犯罪所得購買名車代步。基隆地院今天宣判，分處1年到10年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 詐欺

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