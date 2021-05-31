誆加購骨灰罐搭售詐1.4億 主嫌判10年

黃姓男子等人先以收購殯葬商品名義接觸被害人，再向被害人佯稱，買家要求必須加購骨灰罐搭售等話術，誘騙被害人付款，共有70人受害，得手1億4000萬餘元，法院審理後，判黃男10年徒刑。

基隆地院判決書指出，許男和黃男於民國107年至109年間設立4間人頭公司對外行騙，2人招攬10多名業務員，先以收購殯葬商品的名義接觸被害人，再以必須「預繳稅金」以避免遭課徵高額所得稅，或必須先支付「無主墓遷葬費」協助公司處理開發土地發現的墳墓才能進行收購交易，或是以買家要求必須加購骨灰罐搭售等詐騙話術，誘騙被害人交付款項。

法院表示，從民國107年4月16日至去年8月20日，期間陸續詐騙70名被害人，總計得手金額高達新台幣1億4000萬餘元，所得由業務按照每月業績總額分得20%至25%不等的獎金，其餘犯罪所得則交由黃男和許男分配支用。

法官表示，此案詐騙手法大致相同，均使被害人簽署內容空白的買賣受訂單，再藉機交付骨灰罐提貨券，製造被害人交付款項購買殯葬商品的虛假外觀以規避詐欺責任。

然而，被害人交付的款項數額與被告所辯稱的骨灰罐售價不符，甚至有單筆款項高達700萬元，卻均未在買賣受訂單上記載購買品項及數量，顯然不符合買賣交易常情，且有偵查機關搜索扣押的契約文件、帳務資料及手機通訊紀錄可以佐證被告詐欺犯行，事證明確。

法院審理後，認定許男涉犯詐欺取財等罪共28罪，其中1罪處有期徒刑6月，得易科罰金，其餘27罪合併應執行有期徒刑8年；黃男涉犯3人以上共同詐欺取財等罪共66罪，合併應執行有期徒刑10年，其餘19人則判處1年至9年不等徒刑，全案可上訴。