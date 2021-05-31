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特殊重大保安處分案 法務部：行政院協調辦理

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

立法院今天三讀刪除刑法通姦罪規定，並增訂保安處分執行法有關保安處分執行處所設置、戒護人員得採取必要措施等規定，法務部指出，修法有助強化社會安全網，確保社會安全。

司法院釋字第791號解釋，宣示有關刑法第239條通姦罪規定與比例原則不符，法務部乃擬具刪除刑法第239條、及其告訴乃論之第245條規定修正草案，今日經立法院三讀通過。

法務部說，通姦除罪化後，未來配偶間若有違反忠誠義務、侵害配偶權，仍負有民事損害賠償責任。

此外，法務部指出，過去保安處分的執行處所實務上是由各地方檢察署洽詢地區醫療機構簽約並執行，遇有特殊、重大個案，醫療機構收治意願不高，會導致不易覓得適當處所。

因此，除了維持保安處分執行處所仍由法務部設置外，另增訂必要時得請行政院協調相關中央主管機關設置或委任、委託或委辦其他機關設置或辦理。

法務部說，保安處分的執行處所，涉及眾人安全，因此修法增訂賦予戒護人員有制止或排除現行危害而得採取必要措施之職權，以供戒護人員據以執法，並維護處所安全。

法務部 立法院 通姦罪

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