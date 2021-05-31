涉嫌獵殺瀕臨絕種龍王鯛 台東地檢署起訴2男

全台曲紋唇魚評估已不到30隻，瀕臨絕種，蘭嶼李姓、謝姓男子今年2月卻涉嫌獵捕，還拍照片成為證據，事後雖聲稱是撈到死魚，但檢方不採信。台東地檢署檢察官邱亦麟今天偵結，依違反野生動物保育法起訴。

曲紋唇魚是第二級珍貴稀有野生動物保育魚類，俗稱龍王鯛、蘇眉魚，全球數量稀少，台灣周邊海域評估已不到30隻，但每隔幾年依然有人獵殺。2016年5月，綠島陳姓民宿業者獵捕宰殺曲紋唇魚，被網友肉搜揪出，陳事後稱視力模糊，射殺時無法判斷，拖上岸才發現，但法官不採信，判刑6月、併科罰金30萬元。

檢方調查，今年2月8日晚間，李姓、謝姓男子在蘭嶼人面岩洞岸際礁岩地區海域，獵殺色彩殯紛具觀賞價值、且全球數量稀少的曲紋唇魚胸鰭基部，導致體長約110公分、體重約26公斤的珍貴魚種死亡，送往謝母經營的民宿，謝母拍攝曲紋唇魚照片2張，以LINE傳送到群組買賣，成為鐵證。

相片中他們分別和魚屍合影，還以手勢比讚，民眾發現是瀕臨絕種的珍貴魚類，向台東縣政府檢舉。海巡署岸巡第一三大隊事後協查，到李姓、謝姓男子住處搜索，但未發現。

2人始終否認獵殺曲紋唇魚。李姓男子說，當天他和謝姓友人在朗島岸邊釣魚，以為釣到大魚，收線拉上岸才發現是已死亡的龍王鯛，拍照留念就放回大海，並未使用魚槍；謝也聲稱是誤捕，未食用或販賣，拍照後即放走。

但檢方根據資深漁夫說明，發現魚體被刺穿留下穿孔，不可能是放長線或漁網造成，且曲紋唇魚體型大、易辨別，誤捕機會很小。