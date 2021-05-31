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范綱皓遭告發涉散播假訊息 調查局受理、北檢尚無分案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「宅神」朱學恒點名「造謠謀財害命文」的就是現任民進黨網路社群中心主任范綱皓，涉嫌散播不實訊息，將會向台北地檢署告發。據了解，北檢考量疫情升溫，暫緩開庭，自本月24日即停止分案自今日，因此目前無范的案件繫屬。

新冠肺炎疫情在台延燒，解套方法疫苗近日成為議題。朱學恒在臉書發文「每一個生命都該被尊重」附上一張陳姓網友的告發函。告發函上寫著陳姓市民特此告發，並附上范綱皓臉書貼文，3疫苗取得三期臨床測試結果的網路連結。

該告發函內容指出，范綱皓在他的臉書散播各國疫苗授權概況，AZ、莫德納、BNT等疫苗僅通過二期實驗，即獲得EUA緊急授權使用，還自稱資料經過查證，但以上聲稱與事實顯有不符。

該告發函指出，范綱皓任職民進黨網路社群中心主任，具有一定的社會影響力，散播上述訊息對公眾之防疫知識建立，具有損害，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播疫情相關謠言或不實訊息。

據了解，由於新冠肺炎疫情升級，暫緩開庭，北檢檢察長林邦樑日前裁示自5月24日至5月31日止，比照年底暫停分案，請利用時間清理舊案。因此，目前范遭告發尚未分案，北檢預計從明日開始恢復分案。

至於調查局則於今日證實，上周已有10名網友檢舉范綱皓，調查局目前已經受理，將會依法處理。

台北地檢署自本月24日即停止分案自今日，因此網友告發范綱皓涉假訊息尚無分案。圖／本報資料照。
台北地檢署自本月24日即停止分案自今日，因此網友告發范綱皓涉假訊息尚無分案。圖／本報資料照。

新冠肺炎 范綱皓

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