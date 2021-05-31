國產疫苗引炒股疑慮？北檢尚無案件繫屬

疫苗問題全民關注，民進黨籍立委高嘉瑜指出，關於疫苗，也有各種傳言；陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購，是為了保護國產疫苗甚至炒股。據了解，台北地檢署目前並無高端疫苗炒股或內線交易相關案件繫屬。

衛福部疾管署與高端疫苗簽約採購5百萬劑國產新冠疫苗，引發外界熱議，甚至陰謀論盛傳。民進黨立委高嘉瑜、時力立院黨團、民眾黨立委張其祿皆表示，此舉恐有炒股之嫌，政府高層應盡快調查是否有相關人士持有高端股票，金管會應快對外說明。

張其祿指出，後續將會要求主管機關主動調查其中是否涉有內線交易或擾亂金融市場秩序之情事，避免特定利益人士藉國難炒股而罔顧國人安全福祉。