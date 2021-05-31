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愛犬摘除腫瘤術後死亡 飼主認獸醫疏失求償14萬失敗

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市黃姓女子飼養愛犬「來利」12年，2018年見「來利」出現腹部腫瘤，帶著牠到高雄市某動物醫院求診，由獸醫師手術摘除腫瘤，術後卻陷入昏迷死亡；黃女指責是醫院設備簡陋，沒注意「來利」有心絲蟲感染就貿然動手術，求償14.1萬元。高雄簡易庭認院方無疏失判院方免賠，黃女上訴後，高雄地院認為「來利」死亡與手術無關，駁回黃女上訴。

判決指出，擔任獸醫師的黃女飼養「來利」多年，2018年10月，黃女將「來利」帶到獸醫院做身體檢查，照了胸腔X光片後，發現體內感染心絲蟲，且腹部、肺部疑似出現腫瘤；院方投藥治療心絲蟲2個月後，黃女發現「來利」腹部越來越鼓大，決定動手術取出腹部腫瘤，雖然手術順利縫合，但「來利」病情卻急轉直下，急救後仍不治。

黃女質疑，「來利」從10月就醫到12月動手術狀況都正常，但在腫瘤手術前，醫師卻沒確認心絲蟲療程有沒有完成就進行腫瘤手術，提高死亡風險，術前也沒做好心肺功能評估，手術房也缺乏心肺監測儀器。

黃女認定是院方急於動手術，卻未做好準備才導致「來利」死亡；「來利」至少還能存活3年，卻因手術疏失提早離去，因此以每月3000元照顧費，加上已付出的手術費、喪葬費等，向院方求償14.1萬元。

但動手術的獸醫院喊冤，稱心絲蟲不會提高手術風險，是黃女指「來利」腹部腫瘤越來越大，才會建議手術，因腫瘤切除風險高，術前還拿病歷請黃女簽名，「她自己是獸醫師，都清楚手術必要性」。

至於院內設備等，手術全程都有做好麻醉、心肺功能監測，甚至術後切除的腫瘤，還有拿給黃女確認沒問題，才縫合腹部傷口，「來利」已經12歲，相當人類90歲高齡，推測死亡原因應該是年紀大，與手術無關。

案經高雄地院簡易庭審理，法官依據院方出示的手術台照片、病歷及手術同意書等資料，認為獸醫院在術前有向黃女評估「來利」狀況，做完必要檢查後才開始動手術，全程也有儀器監測心肺功能；因黃女舉不出「來利」確切死因，即使術後死亡，也難認院方有何故意或過失，因此判獸醫院免賠。

黃女事後不服提出上訴，高雄地院合議庭認為，黃女無法舉證院方醫療疏失的證據，無從證明「來利」死亡與醫療行為存在因果關係，因此維持簡易庭判決確定。

黃姓女子認為愛犬死亡與手術有關，向獸醫院求償14萬元，但高雄地方法院認為黃女舉證不出獸醫哪裡有疏失，因此判獸醫院免賠。記者張議晨／攝影
黃姓女子認為愛犬死亡與手術有關，向獸醫院求償14萬元，但高雄地方法院認為黃女舉證不出獸醫哪裡有疏失，因此判獸醫院免賠。記者張議晨／攝影

手術 獸醫師 腫瘤

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