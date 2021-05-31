潘懷宗涉貪助理費333萬 認錯繳回拚緩刑：好好回饋國家

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，涉詐領助理薪資333萬餘元，檢察官以「蔣經國醋與醬油的故事」舉例，不能拿公費助理補助費，作為為民服務費使用，潘、陳認罪，繳回全數犯罪所得，力拚減刑甚至緩刑機會，潘也喊話「下半輩子好好回饋國家」

議員涉貪汙案，常見在偵查間認罪，法院審理時卻翻供，檢察官在2月8日的羈押庭，請法官補充訊問，潘懷宗在法官面前認罪，且表示「真心悔過」

潘懷宗在偵查期間表示，這輩子都在唸書，不清楚會變成這樣，遭檢調約談後，深知犯了錯，自願繳回全數犯罪所得，假如有機會能緩刑「下半輩子會好好的回饋國家」

陳玉臺坦承拿胞姊等4人的帳戶，申請公費助理補助，他供稱，4人的助理薪資，全數用來支應潘懷宗服務處、研究室花費，及贊助選區里民活動、旅費、禮品、水果禮盒。

起訴指出，陳玉臺找來人頭帳戶代為簽名，潘懷宗也在議員姓名欄位簽章，接續製作公費助理聘書，陳依照潘的指示，長期向議會申請補助款。

陳胞姊稱，沒有擔任過議員助理，更沒有領過每月3萬5千元的助理薪資，但在選舉期間有幫忙發傳單、打掃、叫便當等打雜，有領過薪水。陳姓姪子稱，只在選舉期間領過工讀生薪水1萬多元，後來又供稱非競選期間也在服務處打工。

李姓員工稱，在鐘表店擔任維修部技術員，2019年間依陳玉臺指示開戶，並交出存摺、提款卡供陳詐領補助款，案發後有跟陳玉臺報告檢調偵辦內容，陳的姪子沒有到服務處擔任助理。

沈姓員工稱，從1996年間在鐘表店擔任業務員，坦承偽造文書，依照陳玉臺只是掛名擔任議員助理，領到2個月的薪資後，領出來交給陳玉臺。

檢方依照議會議員自聘公費助理清冊及薪資對照資料等，認定陳姓胞姊、陳姓姪子，李姓及沈姓員工等4人是潘懷宗的人頭助理，其人頭帳戶分別詐領公費助理費63萬6099元、159萬4664元、95萬4246元、15萬826元，共計333萬5835元。

陳玉臺從2015年至2020年手寫的清冊顯示，詐得的助理薪資挪作私人支出，包含元宵節摸彩、尾牙紅包等，甚至支付服務處的水電瓦斯及電話費用，每月電話費約1萬多元，僅2萬元的「為民補助費」根本不夠用，因此拿「公費助理薪資」支付服務處雜支及年節禮品。

檢察官舉例，前總統蔣經國在1973年擔任行政院長時，對公務員及工商企業的公開談話「醋與醬油的故事」他強調，醋就是醋，醬油就是醬油，你不能拿買醋的錢去買醬油，拿買醬油的錢去買醋，賺錢要正當，用錢要恰當，公款更不能亂用。

檢察官指出，案件調查中，禁止潘懷宗、陳玉臺聯繫，2人搶著在偵查中繳回全數犯罪所得，力拚減刑，甚至是緩刑機會，3月15日均自動繳回犯罪所得333萬5835元，檢方共查扣667萬1670元，屆時兩人該各自繳回多少犯罪所得，將交由法院審理時依犯罪比例裁量。