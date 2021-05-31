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桃院法官威脅取供、還當妻子訴訟代理人 罰俸3月約37萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園地方法院法官何宇宸承審劉興枋等人涉選罷法案件時，對劉和同案被告鄧進郎說「不說出實情就羈押」，主嫌劉威德認為何違反刑事訴訟法，聲請法官迴避。民間司改會請求對何個案評鑑，法官評鑑委員會決議交由人事審議委員會審議；人審會考量何在另案還擔任妻子訴訟代理人，同意司法院逕送監察院審查。何遭彈劾，懲戒法院職務法庭今判罰款，數額為現職月俸給總額3個月，約37萬元。

桃園地檢署2014年以劉威德（原名劉興煥）與劉興枋、鄧進郎等人買票，將這些人起訴。桃院在準備程序時，何宇宸以「當庭羈押」的方式要求具證人性質的鄧進郎供出是同案被告指示、提供金錢來源，鄧同意供出後，何當庭撤銷羈押處分。翌年7月，何提訊被告劉威德胞兄劉興枋，劉興枋當時已羈押近7個月，何說「我覺得你是老人家了，身體不好，是想讓你出去啦」、「你就是在保護劉威德，想讓你出去都很難」，意指劉興枋咬出劉威德就能交保。

法評會認為何宇宸審案有混淆審、檢分立之虞，不合刑事訴訟法規定，也牴觸法官倫理規範，他開庭說的話顯露被告「應該有罪」的心證。法評會認定何侵害被告受憲法公平審判的權利，情節重大，但又稱何沒有被懲戒的紀錄，認為他「已知警惕」，應無懲戒必要，前年5月報由司法院交付人事審議委員會審議。

但除了「押人取供」案外，何還另涉違反法官倫理的案件。何與妻子買屋，但認為「買貴了」，告房仲詐欺，檢察官處分不起訴後，他向桃院聲請交付審判，也遭駁回。何提刑事自訴，還當妻子的「代理人」，再對仲介、屋主提返還不當得利民事訴訟，雙方事後簽和解筆錄。

法官倫理規範規定「法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人」，且本案早經揭露，人審會綜合評價兩案，以壓倒性票數決議送監察院審查。監察院去年3月通過彈劾，移送職務法庭審理。

職務法庭認為，關於劉威德一案未嚴重影響司法審判的獨立與公正，而何宇宸任職以來未曾受職務監督、懲戒處分，且2011年至2017年的年終考績、職務評定結果均良好，只有2018年職務評定未達良好。而何雖違規兼任配偶訴訟代理人，但除了他本人同為原告當事人外，他為維護權益而一時失慮致未能謹言慎行，並無關說或干涉審判，又是被動接受案件被告提出的刑事自訴不受理的和解條件；合議庭認為他已說「會深記教訓」、「避免再犯」、「深以為鑑」、「日後會有所反省」，因此罰款3月。

至於監察院指控何「以刑逼民」、以法官身分兼為配偶的民事案件訴訟代理人，另以法官身分提起自訴，有使承辦法官辦案期間延宕，或不當拘提被告，職務法庭認為無違失，不付懲戒。

何宇辰是司法官班第49期，2010年起出任桃園地檢署法官至今，目前月薪合計合計12萬3435元，罰款數額共37萬305元。

桃園地方法院法官何宇宸遭彈劾，懲戒法院職務法庭今判罰款，數額為現職月俸給總額3個月，約37萬元。記者王宏舜／攝影
桃園地方法院法官何宇宸遭彈劾，懲戒法院職務法庭今判罰款，數額為現職月俸給總額3個月，約37萬元。記者王宏舜／攝影

司法院 監察院 倫理

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