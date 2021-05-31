行政執行署：超商代收環保執行款提高到3萬元

法務部行政執行署今天指出，自6月1日起，針對縣市政府環保機關移送執行的環保裁罰案件，提高4大便利超商代收罰鍰金額上限，每件傳繳通知的金額從新台幣2萬元提高至3萬元。

行政執行署指出，只要欠繳金額在3萬元以下的環保機關裁罰案件，民眾都可持印有條碼的傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富及來來（OK）4大超商繳納，減少在疫情嚴峻期間赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。

行政執行署表示，目前已就國稅、地方稅、健保費、勞保費、勞退金及環保罰鍰的執行案款，均提高便利超商代收每件傳繳通知的金額至3萬元。民眾如果接到傳繳通知，可選擇至鄰近超商繳納欠款。

行政執行署提醒，民眾如果因疫情影響或經濟確有困難無法一次完納，可洽各分署承辦執行人員申請延期、分期繳納或協助轉介社福、就業輔導等機構。