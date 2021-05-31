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涉詐助理費3百萬 議員潘懷宗：真心悔過 今貪汙罪起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺，被控長達11年詐領助理補助費333萬 5835元，潘在第2次的羈押庭認罪，坦承部分金流作為服務處開銷、民眾紅白帖、送禮禮品，並稱「真心誠意悔過」獲得交保。士林地檢署今偵結，依貪汙治罪條例起訴潘等人。

檢方指出，「公費助理補助費」是由台北市議會編列預算，支付予確實擔任公費助理之人，非屬議員薪資之一，亦不是議員個人的實質補貼；台北市議會編列預算支付議員每月2萬元「為民服務費」供議員支應職權行使相關費用，兩項費用之支給依據與用途均屬不同。

檢方查出，潘因「為民服務費」不敷使用，為節省個人支出，指出陳玉臺找陳姓胞姊、陳姓姪子、李姓員工、沈姓員工等4人擔任人頭，4人聘期從2010年間起，接續至2021年間，犯罪時間查達約11年，假借聘任公費助理，實質詐領公費助理補助費。

檢方調查，去年已退休的陳玉臺，在2010年至2021年間，宛如「大掌櫃」在服務處附近經營鐘強鐘表店，拿取員工陳姓胞姊、姪子及李姓員工的帳戶及提款卡，作為議會助理薪資的人頭帳戶，只要每月薪資入帳，隨即提領一空，挪作其他用途。

潘懷宗身價上億，一個廣告代言費就達7百萬元，潘與陳的行為向議會詐得公費助理補助費333萬 5835元，2人在偵查中繳回全數犯罪所得。

潘的資深助理證稱同事上班情況，3人僅打工，沒有長期擔任議員助理，也無到服務處上班。陳坦承全部犯行，潘原本僅坦承偽造文書，經檢方聲押2人後，士林地方法院裁定潘200萬交保、陳150萬交保，檢方對於潘的部分抗告。

潘才在法院二度開庭時認罪，挪用助理薪資作為服務處開銷、民眾紅白帖、送禮禮品等。法官問是否怕羈押才認罪，潘懷宗堅定表示，是真心誠意悔過。潘一度以為將被收押，難受趴在桌內，直到法官說「惟無羈押必要」，才回過神抬起頭來。

士林地檢署今偵結，且依證人證述、銀行帳戶交易明細等卷證資料，認定潘懷宗、陳玉臺，及提供人頭帳戶的陳等4人，涉犯貪汙治罪條例，利用職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪嫌，依法起訴。

潘懷宗涉貪汙遭起訴。圖／本報資料照片
潘懷宗涉貪汙遭起訴。圖／本報資料照片
潘懷宗涉貪汙遭起訴。圖／本報資料照片
潘懷宗涉貪汙遭起訴。圖／本報資料照片

薪資 潘懷宗

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