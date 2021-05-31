人民向北高行告政府怠惰 訴請衛福部6月底前盡速進疫苗

新冠肺炎疫情爆發，引起疫苗採購問題。有民眾認為政府應捍衛生命權，家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩今上午在律師陪同下赴台北高等行政法院提告，訴請衛福部應於今年6月底前進口足量的疫苗並盡速施打，並懇請法院考量本件深具急迫性，於受理本案後能盡速開庭審理。

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，外界關注疫苗採購問題。民眾指出，基於生命、健康、財產等平等保護的基本人權，故訴請行政法院要求衛服部應於6月底前進口足量疫苗並盡速施打。

曾獻瑩表示，此刻，人民正被迫面對生命消逝恐懼，政府官員卻在爭取疫苗上抱持消極、怠惰的態度，不僅對區區數十萬劑數量的疫苗感到自滿，甚至對於宗教慈善團體，企業家所捐贈的疫苗，設下繁瑣的申請程序、原廠直送等條件，而將拯救人命的機會，拒之門外。

事實上，依據傳染病防治法第51條規定，政府在傳染病發生時本來就可以緊急專案採購疫苗，只要向民眾說明相關風險，並於半年補齊相關文件並完成檢驗即可。

換言之，面對疫情爆發而嚴重危害人民生命、健康之危急現況，政府本有權依法裁量，省去繁雜的行政程序，以維護人名生命、健康為第一優先，盡速進口足量的疫苗！然而，政府卻捨此而不為，令人民情何以堪。

曾獻瑩指出，期望透過行政訴訟，請法院判決肯定人民有權利要求政府在今年6月30日以前提供全國人民足夠數量，且經過世界衛生組織認證的疫苗，讓政府沒有推託、猶豫的餘地，不該再有任何政治上或經濟利益的考量，應該以人民的生存權為第一優先，使人民免於生命消逝的恐懼。