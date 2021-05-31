辦門號換現金詐騙恐嚇討債 軍人輔導長都涉案16人起訴

嘉義林姓男子與鄭姓同居人、李男等人共組辦門號換現金詐騙集團，詐騙黃姓軍人後，還吸收黃加入詐騙組織，積欠債款被林追到部隊討債，部隊王姓女輔導長等人找黃處理時，剛好遇到林率人向黃暴力討債、牽涉其中，檢警一併偵辦。

檢察官訊後將林、鄭、王姓輔導長等16人依組織犯罪、詐欺、傷害等罪嫌起訴，主嫌林男、李男聲押獲准；檢方呼籲，民眾有任何債務，都應循正常管道處理，切莫聽信網路謠言、貪圖一時小利，辦門號貸款受騙上當。

陸軍第五地區支援指揮部政戰主任張上校表示，本案發生後黃姓男子已被汰除退役，時任輔導長的王女已退伍，另鄭姓士官等人已不在原單位服務。

33歲主嫌林男住嘉義縣民雄鄉，與40歲鄭女、20歲李男、23歲許男、28歲張男等人共組詐騙、恐嚇取財、暴力討債犯罪集團，先在網路刊登辦門號換現金、代辦貸款廣告，詐騙經濟困難的人辦門號、簽約取得手機，再將手機、門號變賣得利，林並詐稱可協助投資得利還錢，邀受害者加入組織詐財。

23歲黃男前年底在部隊服役時，因為欠卡債太多，被林男等詐騙辦22組電話門號，及 iPhone行動電話一支，黃被騙數10萬元後得知林等詐財手法，也加入犯罪組織，參與詐騙過程，疑侵佔部份犯罪所得逃回部隊， 林男還帶人到黃服役部隊油料庫門外討債，經營區王姓庫長代付2萬5000元後才離開。

因黃欠債太多造成部隊困擾，王姓女輔導長去年3月帶部隊鄭姓士官等同袍，到黃男嘉義縣水上鄉住處處理債務，剛好遇到林男帶人向黃暴力討債，王等人疑未阻止，也共同向黃追討債務，黃被林等人恐嚇毆打後造成四肢傷害、橫紋肌溶解，經黃的父親前後付款36萬才放人。