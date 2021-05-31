網友臉書怒指政府防疫謊言 台南警方「假消息」要查辦
有網友在臉書貼文留言稱「現在終於知道民進黨的防疫的謊言：第一不採取全面普篩主要的目的是為了遮掩社區感染的真相。第二買不到疫苗真正原因在於民進黨想要賺疫苗回扣。第三這一年多來得大內宣主要目的在想企圖運用全體免疫的方式來掩蓋防疫的不實。第四台灣的防疫只是一場遊戲一場夢。第五其實台灣社區感染非常嚴重去年沒爆發因為病毒量不深這次會大爆發因為英國病種病毒傳播超強紙包不住火民進黨穿幫了」，引發議論。
台南歸仁警分局表示，員警「網路情蒐」發現貼文疑似為不實訊息，函文台南市政府衛生局查證，「該貼文內容比對中央流行疫情指揮中心所發布疫情資訊，並不相符」，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，「分局已積極偵辦中」。
分局長洪頂力表示，疫情日益嚴峻，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。「非經中央主管機關發布公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役」。
警方表示，可透過衛福部和疾管署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號(疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc) 查證最新疫情資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言