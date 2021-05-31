網友臉書怒指政府防疫謊言 台南警方「假消息」要查辦

有網友在臉書貼文留言稱「現在終於知道民進黨的防疫的謊言：第一不採取全面普篩主要的目的是為了遮掩社區感染的真相。第二買不到疫苗真正原因在於民進黨想要賺疫苗回扣。第三這一年多來得大內宣主要目的在想企圖運用全體免疫的方式來掩蓋防疫的不實。第四台灣的防疫只是一場遊戲一場夢。第五其實台灣社區感染非常嚴重去年沒爆發因為病毒量不深這次會大爆發因為英國病種病毒傳播超強紙包不住火民進黨穿幫了」，引發議論。

台南歸仁警分局表示，員警「網路情蒐」發現貼文疑似為不實訊息，函文台南市政府衛生局查證，「該貼文內容比對中央流行疫情指揮中心所發布疫情資訊，並不相符」，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，「分局已積極偵辦中」。

分局長洪頂力表示，疫情日益嚴峻，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。「非經中央主管機關發布公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役」。