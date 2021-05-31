騎機車掛拖車載蔬果傾倒壓傷人 男還辯菜市場都這樣

邱姓男子去年8月騎機車後方附掛拖車，在車上以竹簍裝載蔬菜水果，卻疏於注意未將貨物綑綁固定就置於機車後方附掛拖車上，導致騎車到新竹果菜市場1樓內空地欲左轉時，因機車過彎的離心力使後方拖車傾斜，貨物直接傾倒壓倒一旁經過的彭姓女子，使彭右側股骨頸骨折，事後驗傷提告；新竹地院審理終結，將邱依過失傷害罪，判拘40日。

法官審理時，邱男坦承騎機車後方附掛拖車裝載貨物時未將其綑綁牢固，導致過彎時貨物傾倒並壓傷彭姓路人，卻否認有過失傷害犯行，稱市場裡大家都沒有綑綁貨物的習慣，當時車速也不快，是因地板傾斜、凹凸不平的緣故才導致貨物傾倒。