國道飆171K處分吊照 以嬰兒飢餓哭鬧求情法官不允

林姓男子開車行駛高速公路，時速171公里，被罰8000元，吊扣牌照3個月。他說，當時車內新生兒飢餓哭鬧，想盡快開到休息站沖泡奶粉才超速。基隆地院審理後指出，新生兒因飢餓哭鬧可以其他方式安撫，不符緊急避難要件，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，林男去年3月間駕車行駛中山高速公路，國道警察以非固定式雷射測速儀取證，測到時速171公里，舉發行車時速超過規定最高時速60公里以上。公路總局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰8000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月。

林男不服處分並提起行政訴訟，主張警用測速儀有故障可能，且測量位置「水箱格柵」並非平面，依光反射原理會失準。當日未見速限標誌，質疑警告牌恐事後裝設，或他因遭其他車輛遮蔽視線無法辨別。

林男還說，他承認有超速，但原因是車內新生兒飢餓哭鬧，他想盡快開到休息站沖泡奶粉。本件應未達吊照標準，況且他得靠開車跑業務養家。

法官查出，舉發路段在中山高北向131.2公里處，時限100公里，同向132公里處設有前方路段常有測速取締執法標誌，符合「300公尺至1000公尺間，明顯標示」舉發要件。

法官說，警用測速儀領有標準檢驗局檢定合格證書，有效期限內準確性應值得信賴。至於測速儀對準水箱格柵是否會失準，經法院函詢，工業技術研究院函覆判定結果合格，測得數據當屬正確。駕車時遭其他車輛遮蔽視線，未見到警告標誌則不足採信。

行政罰法規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰」，但法官認為，林男當天縱然有新生兒因飢餓哭鬧情形，車內家屬可以其他方式暫為安撫，超速非唯一且必要手段，不符緊急避難要件。