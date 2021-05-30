北港鎮民轉貼確診假訊息 雖說好心提醒但仍被送辦

疫情嚴峻，雲林縣北港鎮蔡姓鎮民在臉書社群「北港在地生活」張貼「我們最愛的故鄉北港也有出現1名確診病例」訊息，雲林縣警察局嚴正澄清此為錯假訊息，請民眾勿再轉傳散布，以免觸法遭罰。

北港鎮目前並無確診案例，經雲林縣衛生局認定為假訊息，已涉嫌損害公眾及他人，雲林縣警察局報請雲林地檢署指揮偵辦，並將散布訊息的蔡姓涉嫌人帶案說明，他指稱「因聽友人提及有確診者足跡在北港，未經查證便張貼北港有確診病例於臉書社群，單純只是想提醒大家要加強防疫，沒有要造成大家恐慌」。

蔡姓鎮民訊後，被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條移送雲林地方檢察署偵辦。