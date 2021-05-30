好心提醒變觸法 台中72歲阿伯臉書貼文被法辦
台中市謝姓市民為了怕另人不去烏日傳統市場消費，竟在臉書貼文指「確診者霧峰阿伯在烏日工基處對面買米麩」、「又跑到烏日分局對面菜市場巷旁吃豆花及點心，他又不用買菜，所以沒有到烏日傳統市場」等語，反而造成豆花店等店家困擾，顧客不敢上門。烏日警分局據報，查出其身分通知到案，依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送台中地檢署偵辦。
據指出，受害店家一見到該文章時，相當生氣並截圖存證提供給烏日派出所偵辦，雖該謝姓市民（72歲）在女兒提醒之下約於半小時即刪文，但警方已查出其身分，並隨即在發布文章後3小時，通知他到案說明。
謝姓市民向警方表示，因為新冠肺炎確診者20日上午曾前往烏日區消費，他怕民眾因此不敢前往烏日三民菜市場消費。因此，僅以自己聽說的內容，在未經求證下，即在烏日區社群臉書貼文，對造成店家困擾相當抱歉。
受害店家表示，確診者並未到該店消費，希望他發文致歉，讓事情平息，民眾莫驚慌。
烏日警分局長楊川說，對於非經中央疫情中心所公布資訊，以及來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實，即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為；違者將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。
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