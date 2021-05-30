去人家大門潑紅漆 男幫家人討債遭判刑2月

林姓男子因其家人與鄭姓女子的弟弟有債務糾紛，去年10月凌晨開車前往鄭家，持預先準備好的紅色油漆朝鄭家大門、鐵捲門與停放在家門前的機車潑灑，使其全數染紅，藉此恐嚇，象徵將加害生命、身體。新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪將林判刑2月。

法官認為，林男有妨害自由、恐嚇前科，已在去年3月間因持球棒、老虎鉗至鄭的住處毀損監視器2台，犯下毀損罪，當時鄭撤告，但林卻不知警惕，竟於同年10月持紅色油漆潑灑鄭的住處大門、機車等物，導致鄭心生畏懼，並造成鄭與家人生活及內心巨大陰影及壓力，考量林與對方達成和解，並賠款1萬8千元，審酌依恐嚇危害安全罪判刑2月，易科罰金6萬元。