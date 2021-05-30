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泳池資深女員工暗槓票卷兜售 被逮辯：我是要留住客人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓女子是豐原區某游泳池資深員工，但她涉在去年間6度將泳客交付的入場券「暗槓」，並帶出在外兜售，業者經人通知後，調閱監視器才發現，經清查蔡女至少侵占60張入場券。蔡女辯稱，她是幫客人替換過期票券，「為了留住客人」，台中地院審理後，不採信蔡女說法，依侵占罪判6月徒刑、得易科、緩刑2年。

判決指出，蔡姓女子（43歲）是豐原區某游泳池的資深員工，在泳池已工作十多年，但蔡女趁去年7月29日、8月6日、8日、9日、14日、29日等6天，擔任泳池櫃台人員時，將泳客交付的入場券，未依規定剪票而持有後，放入隨身包包內，帶出泳池。

因事後泳池的林姓業者，接獲消費者通報，有人在外販售入場券的情形，林調閱監視器後，才發現蔡女有侵占的狀況，根據業者估計，蔡女每天至少侵占約10張入場券，以每張入場券170元計算，蔡女有1萬餘元的不法獲利。

不過蔡女到案後，雖承認有將入場券帶離泳池，但否認有侵占犯行，強調她的目的是幫客人更換過期票券，為了要留住客人，才把向客人收取、還沒過期的票券拿走，在公司外面交給客人。

檢方認為，蔡女若要留住熟客，何不在現場時，就換券給熟客，而要將入場券帶出，蔡女也無法舉證，有在泳池外替熟客換券的證據，認定蔡女說法為事後卸責之詞，依法起訴。

台中地院審理時，蔡女自知無法再狡辯而認罪，並以5萬元與林姓業者達成和解，全案依侵占罪，判刑6月，得易科18萬，緩刑2年，可上訴。

台中市蔡姓女子在去年間涉嫌侵占泳池的入場券，因而吃上侵占官司，因蔡女與業者達成和解，獲得台中地院宣判緩刑。圖／報系資料照
台中市蔡姓女子在去年間涉嫌侵占泳池的入場券，因而吃上侵占官司，因蔡女與業者達成和解，獲得台中地院宣判緩刑。圖／報系資料照

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