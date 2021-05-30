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男子吸彩虹毒菸撞死人後脫光光 延長限境8個月

中央社 / 台北30日電

吳姓男子吸彩虹毒菸後駕車肇事後脫光光，一審遭判5年半，經上訴，由二審高院審理，委託台大醫院對吳男精神鑑定，另考量他限制出境15日到期，日前裁定延長限境8個月。

全案緣於，桃園吳姓男子民國107年5月15日下午吸食彩虹菸（107年7月公告為三級毒品）後，駕車由桃園往台北方向行駛於龜山區長壽路上，連續撞擊停等紅燈的2輛機車及1輛汽車，造成吳姓騎士死亡及郭姓騎士受傷。桃園地檢署依殺人罪起訴吳男。

一審桃園地院認定，桃園療養院精神鑑定，吳男過去曾使用K他命、咖啡包、大麻、笑氣等，案發前則持續使用彩虹菸，懷疑是在彩虹菸使用下顯著精神症狀干擾影響所致，吳男宣稱未曾有過這樣「有一種被魔掌控的感覺」，可見吳男案發時已無行為辨識能力，行為符合「不可抗拒之衝動」。

一審認為，吳男明知有幻覺仍開車上路，但不構成有殺人之故意，依施用毒品不能安全駕駛致人於死罪判刑5年6個月；肇事逃逸部分無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審開庭期間，吳男不認殺人罪，僅認未安全駕車致死請求輕判；法官問他肇事後脫光衣服遊街疑裝傻掩飾，吳男說，這不知如何回答。死者女兒則在庭上哭說，吳男做錯事應勇於承認，希望法官從重量刑，還爸爸一個公道。

公訴檢察官認為吳男行為有「不確定殺人故意」，應以殺人論罪，請求將吳男送往台大醫院做精神鑑定，鑑定他在高速撞擊騎士當下，是否有辯識及判斷能力，因為一審送鑑定的桃園療養院精神鑑定，僅依吳男脫光衣服脫序行為，認定他案發時沒有辯識能力，但吳男在桃園療養院鑑定時陳述，當下很害怕，不想被掌握等語，可見並非沒有辯識能力。二審合議庭評議後裁准，由台大醫院鑑定中。

二審考量，吳男的限制出境在5月15日期滿，認為吳男犯罪嫌疑依然重大，仍有逃亡之虞等，裁定16日起限制出境8個月。

台大醫院 殺人

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