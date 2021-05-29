散布「將販售新冠肺炎殺滅劑」假訊息 七旬翁遭約談

陳姓男子在臉書貼出「新冠肺炎病毒殺滅劑即將販售、台灣居民不必經政府許可就可使用新冠肺炎疫苗、台灣全民可居家自行篩檢新冠病毒」等假訊息，遭調查局約談，陳供稱是為闡述個人認知發文，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

調查局指出，陳男（70歲）本月25至27日在臉書貼出4則文章，內容分別為「台灣全民已經可以『居家』自行篩檢新冠病毒了，若呈陽性感染，再要求地方政府已『CRT蛋白核酸』複檢。無誤後，再送醫隔離治療，大量原材料已經備妥，正由合格藥廠包裝中。各縣市政府可與我聯繫」。

「在密閉空間內的100%新冠肺炎病毒殺滅劑，即將販售了⋯中藥濾清氣體⋯完全消滅新冠肺炎病毒，台灣20輛出租車先行試用，保證車內空氣無菌」、「2021年6月將擁有的3000萬劑疫苗，是WHA批准，國際認可使用，台灣居民不必經台灣政府許可，可以自由免費使用」以及「台灣全民已經可以『居家』先自行篩檢新冠病毒了，口水或咳痰或是鼻涕就可查驗。」等假訊息。

陳男到案坦承犯行，供稱相關快篩試劑、病毒殺滅劑均未實際申請及進口，不實訊息是為宣傳推銷及闡述個人認知，詢後被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。