疫情擴散受益 三聯吸金案徐少東不用再報到

三聯國際事業集團涉嫌非法吸金20億元，三聯執行長徐少東涉及違反銀行法，獲巨額交保後，本來每周都須向戶籍地派出所報到，不過，前天高雄地方法院裁定他不必再到派出所報到，理由是「配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險」，成為新冠肺炎疫情擴散的受益人。

高雄地檢署2019年查辦三聯集團非法吸金、涉違反銀行法，三聯南頻電信執行長徐少東遭羈押3個月後，2019年8月聲請交保，高雄地方法院裁定他須提出2億元保證金才可獲保釋，但他籌不出交保金，直到2019年11月才以1億元巨額交保，成為繼慶富詐貸案陳慶男之後，高雄地院裁定的巨額交保案。

直到去年1月，高雄地方法院裁定准予具保停止羈押，但徐少東須需遵守停止羈押應遵守事項，每周三次向高雄市警新興分局自強路派出所報到，到今年減縮報到次數，改每周一、周五報到2次，不過，5月27日高雄地方法院撤銷他到派出所報到的遵守事項，但仍限制住居、限制出海、出境，並且手機不得關機。

法官認為，徐少東自去年1月停止羈押後，只1次因服用感冒藥昏睡而忘記報到，如無法報到也都提前具狀陳報事由，加上近期因新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國提升為第三級警戒，「為配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險」，且考量被告至今並無違反本院命遵

守事項的情事，才裁定沒必要再定期到警察機關報到。