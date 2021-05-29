快訊

直播／台北市民自動自發封城控制疫情？ 柯文哲說明

企業、團體搶捐疫苗碰軟釘子 陳時中：不希望透過第三手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情擴散受益 三聯吸金案徐少東不用再報到

聯合報 / 記者林保光／即時報導

三聯國際事業集團涉嫌非法吸金20億元，三聯執行長徐少東涉及違反銀行法，獲巨額交保後，本來每周都須向戶籍地派出所報到，不過，前天高雄地方法院裁定他不必再到派出所報到，理由是「配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險」，成為新冠肺炎疫情擴散的受益人。

高雄地檢署2019年查辦三聯集團非法吸金、涉違反銀行法，三聯南頻電信執行長徐少東遭羈押3個月後，2019年8月聲請交保，高雄地方法院裁定他須提出2億元保證金才可獲保釋，但他籌不出交保金，直到2019年11月才以1億元巨額交保，成為繼慶富詐貸案陳慶男之後，高雄地院裁定的巨額交保案。

直到去年1月，高雄地方法院裁定准予具保停止羈押，但徐少東須需遵守停止羈押應遵守事項，每周三次向高雄市警新興分局自強路派出所報到，到今年減縮報到次數，改每周一、周五報到2次，不過，5月27日高雄地方法院撤銷他到派出所報到的遵守事項，但仍限制住居、限制出海、出境，並且手機不得關機。

法官認為，徐少東自去年1月停止羈押後，只1次因服用感冒藥昏睡而忘記報到，如無法報到也都提前具狀陳報事由，加上近期因新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國提升為第三級警戒，「為配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險」，且考量被告至今並無違反本院命遵

守事項的情事，才裁定沒必要再定期到警察機關報到。

據了解，三聯集團自2015年9月到2019年5月，以三聯公司名義非法對外吸收資金達20億9110萬元，雄檢認為非法收受存款業務，依違反銀行法起訴。

三聯集團執行長徐少東（中）涉吸金案，原每周須向派出所報到，但因疫情擴散，獲撤銷報到。圖／報系資料照片
三聯集團執行長徐少東（中）涉吸金案，原每周須向派出所報到，但因疫情擴散，獲撤銷報到。圖／報系資料照片

新冠肺炎 疫情 陳慶男 慶富

延伸閱讀

百貨櫃姐排除確診 高雄漢神巨蛋重新開業

櫃姐排除確診一掃陰霾 高雄漢神巨蛋今天重新開業

高雄水情燈號由橙轉黃 今起調整為夜間減壓

消費者別白跑一趟！ 高雄瑞豐夜市自主停業至6月14日

相關新聞

男賣口罩收3萬款項卻沒交貨 法官認定詐欺判刑罰10萬

呂姓男子去年3月在臉書販售口罩給4名網友，收到3萬3150元款項卻未如實交付口罩，4人報案，士林地檢署依詐欺罪嫌將呂起訴...

疫情擴散受益 三聯吸金案徐少東不用再報到

三聯國際事業集團涉嫌非法吸金20億元，三聯執行長徐少東涉及違反銀行法，獲巨額交保後，本來每周都須向戶籍地派出所報到，不過...

香港比特幣集團稱年獲利255％ 台直銷女王吸金1億3千萬

香港「氪能-比特幣礦業集團」打出租用冰島礦機，年利率高達255.5%，還找港星彭偉華（藝人KK）站台，其中有直銷女王之稱...

行政執行署因疫情暫停拍賣 但防疫裁罰案不間斷

台灣高等檢察署法警、書記官先後染疫確診，行政執行署高雄分署昨天也宣布，暫停每月舉辦的123聯合拍賣，不動產拍賣也全面改採...

強吻女童 唐鳳胞弟判10月要坐牢

行政院政務委員唐鳳的胞弟唐姓男子三年前帶兒子到淡水宮廟散步，卻四度強抱、強吻陌生四歲女童，法院一審依加重強制猥褻罪判刑一...

高層包庇？翁茂鍾假服社勞被訴

富商翁茂鍾炒股判刑一年確定，檢察官准予服社會勞動，但時任麻豆警分局官田分駐所官警被翁買通，明知翁沒簽到，卻集體替翁假造社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。