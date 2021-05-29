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男賣口罩收3萬款項卻沒交貨 法官認定詐欺判刑罰10萬
呂姓男子去年3月在臉書販售口罩給4名網友，收到3萬3150元款項卻未如實交付口罩，4人報案，士林地檢署依詐欺罪嫌將呂起訴。士林地方法院審結，呂販售前雖強調是「醫療用口罩」，但4名被害人根本沒收到口罩，呂沒有販售醫療用口罩事實，非違反藥事法；考量呂犯後悔悟，依詐欺罪判處呂1年6月有期徒刑，緩刑2年。
去年新冠肺炎爆發，口罩一片難求，藥事法規定非藥商不能販售醫療用口罩，若擅自販售最高可罰200萬。
判決指出，呂2020年3月5日到4月17日間，在臉書刊登不實廣告，向公眾佯稱他有醫療用口罩可販售，導致4名被害人誤信，共向呂匯款3萬3150元，事後呂卻未提供口罩，4人報警，呂僅交還其中1名被害人2萬6000元，其餘未還。
警方4月17日下午2點多前往呂的家中，經呂同意搜索，呂當下稱「給你上銬，給你們抄，我去外面」，警方當場查扣他手機。
檢察官複訊時，呂指控警方沒有搜索票，扣押他手機不合法，但檢察官當庭播放警方蒐證影像，證明警方是經呂同意後才搜索，並無違法。
法官認為，現下新冠肺炎疫情延燒，醫療用口罩均受管制，因4名被害人連口罩都沒收到，又無查到呂有口罩製造、買賣訂單、貨物進出口、報關證明文件，無法判定呂是進口醫療用口罩，也無販賣醫療用口罩事實，非違反藥事法，而是詐欺意圖。
呂辯稱，他要販賣的口罩經過台灣海關後遺失。法官根據呂跟4名被害人的對話紀錄，考量他無前科，犯後已將其中1筆2萬6000元詐騙金還給1名被害人，依詐欺犯罪判他1年6月有期徒刑，緩刑2年，須向公庫支付10萬，另須還其他3名被害人共7150元。可上訴。
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