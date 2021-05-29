香港比特幣集團稱年獲利255％ 台直銷女王吸金1億3千萬

香港「氪能-比特幣礦業集團」打出租用冰島礦機，年利率高達255.5%，還找港星彭偉華（藝人KK）站台，其中有直銷女王之稱的陳筠非，與呂姓友人在台招攬投資客，吸金高達1億3168萬元，刑事各被依銀行法判刑9年、8年6月，民事另判2人應賠償1名黃姓被害人689萬，可上訴。

檢警調查，香港地區人民「鄧錦芳」(綽號FLORA姐)、藝人彭偉華（綽號KK）等人，2014年6月起創立「氪能-比特幣礦業集團」、「MY COIN」，並由在香港註冊的裕勢公司營運，在台開說明會、海外旅遊及多層次傳銷招攬投資人，打出租用在冰島的礦機年利率高達255.5%。

陳筠非、呂男同年6月參加投資，利用「氪能-比特幣礦業集團」、「MY COIN」名義在飯店舉辦大型說明會，並邀請KK彭偉華主持或擔任神秘嘉賓，向投資人說明比特幣原理、投資獲利願景，及「MY COIN」交易平台優點。

陳、呂還會安排投資人到港、澳、泰國，菲律賓旅遊，營造集團計畫在海外拓廣、發展盛況空前的外觀，至少有27名被害人，分別以現金、匯款方式砸錢租礦機，每人投資金額介於200萬元至1500萬元不等，部分確實曾透過比特幣交易至平台變現拿到款項，2人吸金高達1億3168萬多元。

審理時，陳、呂均否認犯行，各自辯稱本身也是投資人，沒有經手其他人的錢，還說本身沒有租礦機，對於經營均未參與；但被害人指證歷歷，表示需先支付90顆比特幣的時價，用以租賃礦機，每日可挖得0.63顆比特幣，1年租期就有229.95顆，可獲本金的255.5%。

法院審酌，集團獲利幅度，顯高於國內金融機構1年定存利率1％至2％高出百倍，顯見2人以此優厚報酬吸引投資，集團確實用投資名義向不特定人吸金，約定給付與本金顯不相當的報酬，而有以收受存款的行為，桃園地院一審依違反銀行法各判陳、呂有期徒刑9年、8年6月。

民事部分，其中1名黃姓投資人提起損害賠償，主張陳、呂當時到家裡邀投資，雖比特幣式可流通的虛擬貨幣，但2人賣的都是假幣，若想透過MY COIN兌換成現金僅能兌換1、2顆，陳會要求加碼不要換回現金，就是她的詐騙手法，自己損失高達近700萬元。

黃還說，陳筠非現今仍大規模從事直銷女王的行業，上google、youtube都查的到，恐還有更多受害人，因此對陳、呂求償損失；陳女抗辯稱自己也是受害人，除在台灣報案，也邀其他投資人到香港報案，現由香港法院調查審理，責任卻歸給她承擔深感委屈，也認為刑事一審判決諸多違誤。