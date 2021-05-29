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本土病例連14天破百4級警戒近了？雙北封城兵推措施看這邊

企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心下午2時記者會

行政執行署因疫情暫停拍賣 但防疫裁罰案不間斷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

台灣高等檢察署法警、書記官先後染疫確診，行政執行署高雄分署昨天也宣布，暫停每月舉辦的123聯合拍賣，不動產拍賣也全面改採通訊投標，但對於未配戴口罩、轉傳未經證實疫情相關訊息等防疫裁罰案件，高雄分署必將迅速依法強力執行。

行政執行署高雄分署表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布強化全國疫情第三級警戒措施，並延長警戒期間到6月14日，高雄分署以防疫優先，貫徹落實政府防疫政策，才採取防疫因應措施。

行政執行署高雄分署除了暫停每月舉行的123聯合拍賣、不動產拍賣採通訊投標，並暫停到高雄市桃源區等區公所的行動服務站，同時，即日起至6月14日也暫停現場執行，通告所有應到場說明的義務人或關係人，不必到場，如有急迫洽公需求者，先與承辦人員電話聯繫。

高雄分署表示，義務人於接獲傳繳通知書後，可依通知書所載多元繳款方式繳款，點選高雄分署官網「線上回傳收據」便民服務措施，將繳款收據回傳銷案；義務人如果因防疫期間經濟困難，無法1次清繳執行款項，也可電話聯繫承辦股，分署將視個案具體情況，採取寬緩執行措施，以協助度過難關。行政執行署高雄分署官網： https://www.ksy.moj.gov.tw 。

行政執行署高雄分署對違反防疫措施，將迅速強力執行。圖／翻攝自Google Map
行政執行署高雄分署對違反防疫措施，將迅速強力執行。圖／翻攝自Google Map

疫情 口罩

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