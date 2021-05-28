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藝人祝釩剛戒癮治療尿液複驗呈陰性 北檢不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人祝釩剛因吸食大麻油電子煙獲緩起訴處分，須自費戒癮治療。不過，他在緩起訴期間尿液呈現陽性，但他否認再犯，經複驗後呈現陰性，台北地檢署日前給予不起訴處分。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
藝人祝釩剛因吸食大麻油電子煙獲緩起訴處分，須自費戒癮治療。不過，他在緩起訴期間尿液呈現陽性，但他否認再犯，經複驗後呈現陰性，台北地檢署日前給予不起訴處分。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

藝人祝釩剛因吸食大麻油電子煙獲緩起訴處分，須自費戒癮治療。不過，他在緩起訴期間尿液呈現陽性，但他否認再犯，經複驗後呈現陰性，台北地檢署日前給予不起訴處分，另決定是否繼續接受緩起訴戒癮治療。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，赫然在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，因此將他帶回，隔日以違反毒品危害防制條例移送北檢，內勤檢察官複訊後命以5萬元交保。

檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴。這回再犯，考量他認罪坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是須自費戒癮治療兩年。

不過，祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，檢驗尿液卻呈現大麻陽性反應。檢方先撤銷緩起訴處分。新案部分，檢察官另分案偵辦。祝釩剛在3月出庭時，堅稱自己沒有吸毒，請求檢方予以複驗。

檢察官安排將尿液樣本再送憲兵指揮部協助鑑識，呈現陰性，因此日前給予不起訴。至於先前被撤銷的緩起訴案件，則要重新回到偵查階段，由祝決定是否繼續接受自費戒癮治療，再次換取緩起訴處分。

檢察官 大麻 毒品

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