索考古題竟傳正式考題 新北圖書館典藏課長自首緩起訴
新北市立圖書館分館蕭姓女主任，為協助曾是下屬的江女與高女參與圖書館臨時人員考試，向新北市立圖書館閱覽典藏課長廖女索取考古題，未料廖女誤認蕭女要正式考題，竟將考題截圖傳出，再由蕭女傳給江、高2人；廖女發現闖禍後自首，江、高錄取資格被撤銷，新北地檢署依瀆職對廖女緩起訴處分，需向國庫支付10萬元緩起訴處分金。
檢方調查，江女與高女均為人力派遣公司派至蕭女負責分館擔任館員，2人去年參與「新北市立圖書館109年度第1次臨時人員甄選」，蕭女為協助2人考試順利，向同事廖女索取歷年考古題，廖女誤認蕭女索取正式考題，下載正式試題PDF檔後，以電腦截圖試題，傳給廖女，由廖女轉傳。
江女與高女順利錄取，廖女發現出包後主動自首，江女與高女錄取資格被撤銷，廖女也被廉政署依瀆職罪送辦。
檢方認為，廖女因一時失慮導致犯行，犯後自首態度良好，且對公共利益影響不大，決定給予緩起訴處分。
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