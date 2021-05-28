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即時查詢庭期是否取消 北檢新增網頁查詢欄位

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

因應全國疫情警戒第三級延至6月14日，台北地檢署為使民眾能知悉庭期是否取消，台北地檢署於網站首頁新增「庭期取消查詢」欄位，請當事人於庭期前兩日從網頁查詢。

北檢表示，本於防疫優先原則，並維護洽公民眾與同仁安全，除具時效性、緊急性或必要性案件，自5月15日起即已主動即時通知當事人或訴訟相關人員，皆主動告知暫緩或取消開庭與到案執行時間。

為即時通知庭期暫緩或取消，雖先以電話通知當事人，惟因部分案件卷內無當事人電話或撥打電話無人接聽，以致無法即時通知。為使民眾能知悉庭期是否取消，台北地檢署於網站首頁新增「庭期取消查詢」欄位。

該欄位供當事人於庭期前二日查詢庭期是否取消，以利已收受傳喚通知應出庭或到案執行的民眾，除能以電話查詢外，也能從台北地檢署網頁查詢庭期是否取消。

北檢表示，有關台北地檢署訴訟輔導、政風陳情等業務，再次建議民眾儘量以電話詢問、書狀遞送等方式為之，避免民眾群聚及跨區人員流動。

台北地檢署於網站首頁新增「庭期取消查詢」欄位。圖／取自北檢官網
台北地檢署於網站首頁新增「庭期取消查詢」欄位。圖／取自北檢官網

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