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婦戀上「美國軍官」匯1384萬 莫三比克籍黑人爽領

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

跨國詐騙集團假冒美國派駐敘利亞軍官「程漢」，上網與張姓婦人交往，以申請准假證來台與她見面的名義，騙張婦匯款1384萬元，警方事後逮捕取走贓款的莫三比克籍男子Nhantumbo Charles Jossefa，新北地方法院依詐欺取財等罪判他3年6月徒刑，刑後驅逐出境。案經上訴，台灣高等法院駁回。

張姓婦人去年初透過通訊軟體結識自稱是美國駐敘利亞的軍官「程漢」，對方說為了請假來台與她見面，需要張婦協助匯款。張婦信以為真，前後匯款18次，合計付出1384萬元。

而張婦匯入的帳戶，分別是馬姓女子、畢姓女子的女兒所有，兩人將戶頭裡的匯款提出後，面交給男子Nhantumbo Charles Jossefa。

馬姓女子表示，去年4月間結識網友「MR .」，對方請她交轉交現金給美國特工黑人兩次，第三回時馬女覺得是詐騙，協助警方約出對方後逮人。

Nhantumbo Charles Jossefa落網時表示，他只是幫朋友「拿錢」；律師辯護指馬女、畢女也涉有詐欺嫌疑，為求脫身，胡指Nhantumbo Charles Jossefa犯案。

畢姓女子證稱，她「以結婚為前提」結識網友「MR .」，對方說要在台灣成立公司，而Nhantumbo Charles Jossefa則是代理商，要求她提領現金後交給Nhantumbo Charles Jossefa。畢女說，雖然Nhantumbo Charles Jossefa現身時有戴口罩，但從露在口罩外的半張臉，可以確認她交錢的對象是就是他。

畢女說，她最後一次交錢給黑人時，對方說「See you again.」，她因覺得「MR .」說話不可信，回答 「Last time , no next time 」。

新北地院審理發現，Nhantumbo Charles Jossefa曾因詐欺取財未遂遭判刑9月2018年11月28日才執行完畢，而他多次向馬女、畢女收取詐欺不法所得後，轉交給集團上游共犯，觸犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪。

Nhantumbo Charles Jossefa在證據佐證下仍否認犯行，也只說願賠償75萬元，但未履行。因Nhantumbo Charles Jossefa有詐欺前科，移民署去年3月7日要驅逐出境時，他拒絕登機，以致執行未果，另因收容達100日，無法收容，改收容替代處分。

新北地院認為他長期違法居留，雖自稱在台灣做生意，但卻無法交代公司名稱，且遭詐的人絕不只張姓婦人，判他3年6月徒刑，刑後驅逐出境。

高等法院認同一審見解，駁回上訴。

跨國詐騙集團假冒美國派駐敘利亞軍官「程漢」，上網與張姓婦人交往，以申請准假證來台與她見面的名義，騙張婦匯款1384萬元。示意圖／ingimage
跨國詐騙集團假冒美國派駐敘利亞軍官「程漢」，上網與張姓婦人交往，以申請准假證來台與她見面的名義，騙張婦匯款1384萬元。示意圖／ingimage

詐欺 新北 詐騙集團

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