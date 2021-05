婦戀上「美國軍官」匯1384萬 莫三比克籍黑人爽領

跨國詐騙集團假冒美國派駐敘利亞軍官「程漢」,上網與張姓婦人交往,以申請准假證來台與她見面的名義,騙張婦匯款1384萬元,警方事後逮捕取走贓款的莫三比克籍男子Nhantumbo Charles Jossefa,新北地方法院依詐欺取財等罪判他3年6月徒刑,刑後驅逐出境。案經上訴,台灣高等法院駁回。

張姓婦人去年初透過通訊軟體結識自稱是美國駐敘利亞的軍官「程漢」,對方說為了請假來台與她見面,需要張婦協助匯款。張婦信以為真,前後匯款18次,合計付出1384萬元。

而張婦匯入的帳戶,分別是馬姓女子、畢姓女子的女兒所有,兩人將戶頭裡的匯款提出後,面交給男子Nhantumbo Charles Jossefa。

馬姓女子表示,去年4月間結識網友「MR .」,對方請她交轉交現金給美國特工黑人兩次,第三回時馬女覺得是詐騙,協助警方約出對方後逮人。

Nhantumbo Charles Jossefa落網時表示,他只是幫朋友「拿錢」;律師辯護指馬女、畢女也涉有詐欺嫌疑,為求脫身,胡指Nhantumbo Charles Jossefa犯案。

畢姓女子證稱,她「以結婚為前提」結識網友「MR .」,對方說要在台灣成立公司,而Nhantumbo Charles Jossefa則是代理商,要求她提領現金後交給Nhantumbo Charles Jossefa。畢女說,雖然Nhantumbo Charles Jossefa現身時有戴口罩,但從露在口罩外的半張臉,可以確認她交錢的對象是就是他。

畢女說,她最後一次交錢給黑人時,對方說「See you again.」,她因覺得「MR .」說話不可信,回答 「Last time , no next time 」。

新北地院審理發現,Nhantumbo Charles Jossefa曾因詐欺取財未遂遭判刑9月2018年11月28日才執行完畢,而他多次向馬女、畢女收取詐欺不法所得後,轉交給集團上游共犯,觸犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪。

Nhantumbo Charles Jossefa在證據佐證下仍否認犯行,也只說願賠償75萬元,但未履行。因Nhantumbo Charles Jossefa有詐欺前科,移民署去年3月7日要驅逐出境時,他拒絕登機,以致執行未果,另因收容達100日,無法收容,改收容替代處分。

新北地院認為他長期違法居留,雖自稱在台灣做生意,但卻無法交代公司名稱,且遭詐的人絕不只張姓婦人,判他3年6月徒刑,刑後驅逐出境。