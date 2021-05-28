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獨派主持人慫恿焚燒國旗 法院逆轉判有罪定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子李嘉宇3年前在獨派團體舉辦的228追思晚會擔任主持人，鼓舞群眾火燒國旗，一審判他無罪，二審改判拘役50日，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，李嘉宇不滿228事件超過70年，政府卻沒有實踐轉型正義，他2018年2月27日晚間擔任自由台灣黨、台灣國等獨派團體舉辦的228追思晚會的主持人。

晚會結束時，李嘉宇向群眾宣稱除了升台灣旗之外，「今天將這個代表時民體制的車輪旗燒掉，就是代表台灣人民最重要要做的一件事」，之後由其他群眾拿出2面國旗，利用祈福桌上的燭火點燃焚燒。

台北地方法院一審認為，李是表達特定政治訴求的象徵性言論，受言論自由保障，判無罪；台灣高等法院二審認為，李雖未親手焚燒國旗，但他不顧警方企圖以滅火器搶救，仍以身體阻擋，認為李的行為超越言論自由保障範圍，沒有必要性與合理性，改判拘役50日，得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

國旗 台灣人 台灣高等法院

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