獨派主持人慫恿焚燒國旗 法院逆轉判有罪定讞

男子李嘉宇3年前在獨派團體舉辦的228追思晚會擔任主持人，鼓舞群眾火燒國旗，一審判他無罪，二審改判拘役50日，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，李嘉宇不滿228事件超過70年，政府卻沒有實踐轉型正義，他2018年2月27日晚間擔任自由台灣黨、台灣國等獨派團體舉辦的228追思晚會的主持人。

晚會結束時，李嘉宇向群眾宣稱除了升台灣旗之外，「今天將這個代表時民體制的車輪旗燒掉，就是代表台灣人民最重要要做的一件事」，之後由其他群眾拿出2面國旗，利用祈福桌上的燭火點燃焚燒。