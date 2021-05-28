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嘉縣太保市副主席傳假訊息案 檢作8萬元緩起訴處分

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣太保市市代會副主席吳宏哲，日前轉貼文「台灣衛福部長陳時中提醒大家……」不實內容提醒朋友，被嘉義縣調站依涉違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦，嘉義地檢署檢察官昨訊後做緩起訴處分，吳應向公庫支付8萬元緩起訴金。

吳宏哲今天表示，貼文主要是為了提醒、關心民眾健康，沒想到是不實，訊息事後也在臉書貼文道歉，感謝大家的關心與鼓勵。

他說，目前疫情嚴峻，因關心民眾的健康安危，卻未經過求證是否真假、就把一篇貼文轉貼出去、造成大家困擾深感抱歉，並表示經過此次的事件，也讓他上了寶貴一課，也呼籲提醒大家，如有訊息傳達請確認真實性、保障民眾也保護自己。

調查局日前發現LINE謠傳「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節（6月25日） 過後，再看疫情控制情況……」的不實訊息，經溯源調查後發現嘉義縣太保市市民代表會副主席吳宏哲散布，嘉義縣調查站26日約談吳到案，訊後移送法辦。

嘉義地檢署表示，審酌吳具地方民意代表身分，對地方公眾事務具一定影響力，其所發布訊息不實，有造成社會恐慌、民眾誤判、不利疫情控制，惟其並無前科、素行尚稱良好，犯後坦承犯行、深表悔悟，且其發文用意係出於提醒市民於疫期勿外出移動，動機尚屬良善等情，依法做緩起訴處分。

吳宏哲昨已在臉書貼文道歉，也提醒傳任何訊息前都應該查證確認。記者卜敏正／翻攝
吳宏哲昨已在臉書貼文道歉，也提醒傳任何訊息前都應該查證確認。記者卜敏正／翻攝

嘉義 疫情 衛福部

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