防疫也要防毒！毒防局推4+2溫馨陪伴與扶助

台灣人正走在抗疫路上，盼望著疫情陰霾快過，早日回到正常生活。本土疫情來得又急又猛，高雄市政府各局處紛紛推出防疫及紓困措施，讓需要幫助者有依靠不怕孤單。

高雄市毒防局長林瑩蓉說，疫情嚴峻，毒防局團隊對毒品防制工作不鬆懈，防疫期間推出4項重點工作、2項扶助措施，協助個案就醫戒治、社會福利資源與各項補助扶助或轉介，對家屬也提供支持服務，也加強治安顧慮人口查訪，避免個案成為治安、防疫破口。

毒防局祭出的「4+2溫馨陪伴與扶助」包括24小時毒防諮詢線上服務，民眾有藥癮復發與毒品危害等相關問題，可來電洽詢，由專人提供諮詢服務；提供暖心餐食券，藥癮個案有經濟困難時，經個管師評估提供超商商品卡，解決短期困頓所需的基本溫飽，另提供藥癮關懷「暖心包｣及「健康育兒包｣，讓個案感受到毒防局的關懷。

防疫期間避免不必要外出，毒防局推線上心理諮商輔導，與心理諮商所合作，心理師透過視訊與藥癮個案線上面對面，協助改善身心症狀，及藥癮復發時如何有效因應，提供情緒紓壓調適方式。防毒線上看方面，聘請專業醫師、藥師以視訊精闢解說毒品防制，線上教導防毒知能。

林瑩蓉說，4項重點工作出發點是考量民眾疫情期間不易面對面，但陪伴關懷與鼓勵不間斷，讓藥癮者勇於戒癮邁向健康。

毒防局同仁觀察，藥癮個案工作型態多為服務業、臨時工等，易受疫情衝擊生計，毒防局伸出援手，強化弱勢藥癮個案扶助力量，啟動2項扶助措施，包含即日起由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每天盤點藥癮個案是否有經濟、就業、紓困、職訓、急難、補助、補貼、防疫補償、居家送餐、心理諮商輔導、醫療支持、民間物資等相關扶助需求，經由統計彙整，毒防局有後續關懷。