台東男子性侵未成年少女辯這理由 二審仍判7年4月

台東1名吳姓男子侵入住宅性侵未成年少女，一審依強制性交罪判處7年4個月有期徒刑，吳不服上訴花蓮高分院。二審審理時吳辯稱：「少女生殖器紅腫，是腹部摩擦所致」。法官審結認為吳於警訊坦承生殖器觸碰，插一點點而已，加上被害者生殖器紅腫，非吳腹部摩擦造成，認定吳辯詞不足採信，維持一審原判。全案仍可上訴。

判決書指出，吳男於去年3月間，闖入隔壁鄰居住家，見被害少女躺在床上與雙胞胎妹妹玩耍，竟色心大起，違反被害少女意願，企圖性侵，被害少女母親察覺有異，返回住處房間查看，發現後即叫喊阻止，並報警處理。警方訊後移送台東地檢署，檢察官偵結強制性交罪提起公訴。

台東地方法院審結判處吳男7年4個月有期徒刑，吳不服判決上訴花蓮高分院。二審審理時，吳辯稱少女生殖器紅腫，是腹部摩擦所致，且他的生殖器並未與被害人性器官相接合，不算構成性交，應屬未遂。不過，法官經查，吳於警訊坦承以其生殖器碰觸被害人生殖器官，插一點點而已，醫院報告確有被害者生殖器官紅腫情形，有該院受理疑似性侵害診斷書。